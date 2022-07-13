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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Minyeshu - Netsa

Minyeshu - Netsa

13.07.2022

Minyeshu - Netsa
С эфиопской вокалисткой Минешу мы впервые знакомили наших читателей в 2018 году. То был четвертый в ее дискографии альбом Daa Dee. В обзоре той работы можно найти информацию о самой певице и ее творческом пути, поэтому сейчас нет смысла повторяться и можно сразу перейти к ее новому, пятому по счету альбому под названием Netsa, который увидит свет в конце августа вновь на британском лейбле ARC Music.

В четыре года между двумя альбомами вместилось много событий, главным из которых стала пандемия. Для Минешу это время вынужденного простоя стало временем осмысления многих философских вопросов бытия, временем размышлений о музыке и, исподволь, подготовки новых работ. Сама она говорит об этом так: "Стало ясно, что музыка стала неотъемлемой частью моей жизни. Я дышу музыкой, я вижу ее во сне, наконец, всегда частью моего я было желание оглянуться назад, на пройденный путь. Музыка делает меня свободной, поэтому Netsa, что значит «свободная» по-амхарски, стала отличным проектом для меня. Это был шанс получить время для экспериментов, для открытий… для того, чтобы быть свободной».

Как и Daa Dee, новый альбом Минешу записывала в Эйндховене (она уже много лет живет в Нидерландах) с участием большой команды, как местных музыкантов, так и, на этот раз, эфиопских музыкантов, играющих на традиционных инструментах. Неожиданным и приятным сюрпризом стало участие в двух треках известной женской вокальной группы из ЮАР Afrika Mamas, которая как раз в период записи Netsa гастролировала в Нидерландах. Весь пакет новых песен для альбома Минешу написала совместно со своим постоянным партнером по жизни и музыке Эриком ван де Лестом. Тут есть разные по настроению вещи – на любой вкус! Открывается альбом ударным, очень энергичным треком Fidel (Alphabet), в котором сразу же отмечаешь необычное звучание традиционного эфиопского инструмента чечезейя. Его записал чуть ли не десять лет назад один из музыкантов ансамбля Минешу на каком-то сельском празднике в Эфиопии – теперь эта запись очень удачно вписалась в карнавальный по духу трек. На контрасте следующая песня Qulef (The Key) сделана в гораздо более спокойном темпе подстать более серьезному содержанию песни (кстати, если музыку Минешу и Эрик писали вместе, то все тексты сочинила певица). Есть в альбоме песни с ярко выраженным африканским ароматом: Ethio yo yo Pia, Abay (The Blue Nile) и некоторые другие, есть вещи в характерном для Эфиопии стиле тицита – этаком варианте африканского блюза: Yene Africa (My Africa), а моим персональным фаворитом стала песня, которую я назвал бы африканским вальсом: Fiker (Love). Что ж, чему же быть вершиной альбома, как не «Любви»!

© & (p) 2022 ARC Music

10 tks / 48 mins

(Minyeshu Kifle Tedla – voc; Afrika Mamas - backing voc (tks 3,8); Michael Demissew - backing vocals (tk 6); Eric van de Lest – keyb (all tks, except tks 6,10), dr(tks 1,2,5,6,7,10), perc(tks 1,3,59, p(tk 2); Wouter Schueler – bars, ts; Miguel Boelens – as, ss; Wilbrand Meischke – b; Arthur Lijten – dr (tks 2,3,4,8,9); Arefayne Bisrat - masenqo (all tks, except tks 2,4,8); Ermiyas Nadew - washint (all tks, except tks 4,8); Dawit Zenebe - kirar (all tks, except tks 2,4,8); Diederik van Wassenaer – vi (tk 3); Ethiopian festival performers - chechezeya(tk 1);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Нидерланды, Эфиопия, ЮАР
музыкальный стиль
африканская музыка


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