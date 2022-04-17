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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Thomas Mitrousis Quartet - The Seed

17.04.2022

Thomas Mitrousis Quartet - The Seed
Молодой греческий музыкант и композитор Томас Митрусис начинал играть на гитаре в родных Афинах, когда ему было 12 лет. После школы он продолжил образование в также молодом (основан в 2000 году) голландском университете искусств Кодартс в Роттердаме на джазовом факультете. Томас сотрудничал с целым рядом коллег в Греции и Нидерландах, а свой дебютный альбом с собственной музыкой The Seed записал в мае 2021 года и издал в марте года текущего.

Записан альбом в формате квартета, в котором гитаре лидера ассистирует классическая джазовая ритм-группа, составленная из греческих партнеров Митрусиса (Костас Яксоглу – фортепьяно, Параскевас Кицос – контрабас и Димитрис Клонис – ударные). Вошло в альбом девять треков, но фактически это восемь пьес (композиция Quinta имеет еще отдельное интро). Пьесы очень разные по настроению и музыкальному содержанию. Текст на bandcamp-страничке Томаса утверждает, что в каждой из них акцент сделан на различных музыкальных жанрах. Предоставляю право судить о справедливости этой мысли слушателю, но то, что в каждой есть несомненно джазовый фундамент, на мой взгляд, бесспорно. В этом смысле представляется символичным название альбома The Seed: «Семя» этой музыки джазовое и всходлы дает соответствующие. Митрусис тяготеет к сочетанию нотированного контекста с импровизацией, и при его незаурядном техническом мастерстве гитара не только солирует, но и ведет креативный диалог с партнерами. В этом смысле я особо выделил бы две композиции: Chopping Therapy и Quinta, которые отношу к наиболее интересным в альбоме. При всем разнообразии динамических рисунков, Митрусис в большей степени предпочитает не слишком темповые пьесы балладного плана с очень атмосферным гитарным звуком, вроде Fax From Fux или Bipolar Express. Его музыка – это современный джаз европейской школы, довольно далеко ушедший от американских образцов. Митрусис – новое и многообещающее имя на европейской джазовой сцене.

© & (p) 2022

9 tks / 47 mins

(Thomas Mitrousis – g; Kostas Yaxoglou – p; Paraskevas Kitsos – b; Dimitris Klonis – dr;)

Линк предоставил Thomas Mitrousis

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция
музыкальный стиль
современный джаз


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