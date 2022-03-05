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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Ariel Invernizzi Oviedo - Antique

05.03.2022

Ariel Invernizzi Oviedo - Antique
Новый релиз небольшого независимого лейбла из аргентинского города Ла-Плата дает приятную возможность открыть для себя сразу несколько новых имен. Одно из них – на обложке альбома Antique. Ариэль Инверницци Овьедо – аргентинский ударник и электронщик, он не только музыкант, но и продюсер, и сценарист, и педагог. Родился он на Кубе в 1989 году, изучал джаз и искусство композиции в известной консерватории «Мануэль де Фалья» в Буэнос-Айресе. Сегодня Ариэль – заметная фигура на экспериментальной и импровизационной сцене Аргентины. Еще одно новое для меня имя в этом проекте – аргентинский пианист Николас Бокканера. Это уже зрелый музыкант, оттачивавший свое мастерство, как в академической музыке, так и в джазе. С 2014 года он воглавляет собственное трио, с которым выпустил уже два альбома. Кроме того, Бокканера нередко сочиняет музыку для театра, кино, аудиовизуальных постановок. А вот третий участник проекта, альт-саксофонист Габриэль Штерн, мне и нашим читателям уже немного знаком своим участием в проектах Начо Шульги Entramados Homeostáticos (2021) и Хуана Оливеры El Arca – Intraterreno (2021), о которых сайт писал ранее. Габриэль родом из Бразилии, начинал учиться музыке в Сан-Паулу, а затем, в 2012 году, продолжил учебу в уже упомнутой выше консерватории в Буэнос-Айресе и с тех пор активно работает в аргентинском джазе. Он играл со многими местными музыкантами, а также с такими известными американцами, как Барри Харрис, Бен Голдберг, Мэрилин Криспелл.

Альбом Antique – проект максимально импровизационный и студия, где он записывался, стала для трех музыкантов просто небольшой концертной площадкой: только микрофоны, даже никаких наушников при записи, не говоря уже о дублях и пост-студийной обработке звука – только чистая импровизация, когда все семь вошедших в альбом пьес рождались непосредственно во время игры, усилиями всех троих музыкантов. Альбом в принципе получился небольшим по объему, но интересно проследить, как нарастал хронометраж от пьесы к пьесе: сначала исполнители словно «разогревались», нащупывали «общий язык» - стартовая Terbio звучит чуть больше минуты, а вот две финальные композиции, Nobelio и Europio, звучат уже более пяти минут каждая. Ударные, фортепьяно и альт-саксофон одинаково важны и значительны в этом проекте, тут нет лидера и сайдменов, музыка – продукт постоянного взаимодействия всех исполнителей. В качестве временного лидера, предлагаюшего к развитию ту или иную тему выступать может каждый из музыкантов, подобно тому как пелотон в велосипедной гонке возглавляют, сменяя друг друга, разные гонщики. Так, Kriptón открывает довольно продолжительным соло Овьедо, к которому постепенно подключаются Бокканера и Штерн. В композицию Cerio зачинает легкой, запоминающейся мелодией фортепьяно, его поддерживает саксофон, а ударные остаются здесь на втором плане. В отличие от Cerio, пьеса Zebra Blue выглядит, пожалуй, наиболее ярким авангардным треком всего альбома, а в Nobelio, где основную нить ведут ударные и саксофон, фортепьяно ближе к финалу возвращает пьесе элегический характер. Живой характер музыки, креативность всех трех исполнителей сделает, на мой взгляд, знакомство с альбомом Antique интересным для поклонников импровизационной музыки.

© & (p) 2022 Neue Numeral

7 tks / 25 mins

(Ariel Invernizzi Oviedo – dr; Gabriel Stern – as; Nicolas Boccanera – p;)

Линк предоставил Matias Formica, Neue Numeral

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Бразилия
музыкальный стиль
авангард, современный джаз


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