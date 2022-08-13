Rocío Giménez López / Matthew Golombisky / Matías Formica - 4.9

Мне проект этот любопытен уже тем фактом, что в нем задействованы сразу два руководителя лейблов, с которыми наш сайт постоянно сотрудничает. Басист (а в данном проекте еще и исполнитель на разнообразных перкуссионных инструментах) Мэттью Голомбиски – основатель и руководитель лейбла ears&eyes Records, выпустившего и данный проект, саксофонист Матиас Формика – основатель и руководитель лейбла Numeral в аргентинском городе Ла-Плата. Оба лейбла издают преимущественно импровизационную музыку авангардного толка, не стал исключением и данный альбом.
Американец Мэттью Голомбиски десять лет прожил в Буэнос-Айресе и не случайно он стал для нашего сайта гидом по миру аргентинской авангардной музыки. Сейчас он уже вернулся на родину, а незадолго до его отъезда Матиас Формика записывал в одной из столичных студий свой альбом Hastío y Paranoia (о нем тоже можно почитать на нашем сайте), составленный из записей различных трио с его участием. Материала трио Формика-Голомбиски – Хименес Лопес оказалось достаточно, чтобы получился еще и отдельный большой (почти пятьдесят минут звучания) альбом. Уместным будет отдельно представить партнершу Мэттью и Матиаса – пианистку, клавишницу и композитора Росио Хименес Лопес. Она из города Росарио, образование получила в родном городе, работала с целым рядом местных музыкантов, участвовала в ряде национальных фестивалей, брала уроки у Мэрилин Криспелл, Крейга Тейборна и Лео Дженовезе. Стихия Росио – свободная импровизация, так что в компании Формики и Голомбиски она чувствовала себя вполне уверенно.
Для проекта 4.9 трио записало 14 композиций. Не знаю, почему альбом назван именно так, но все пьесы (довольно короткие, в основном в пределах трех минут) носят именно такое название – правда, на разных языках. Скажем, первая пьеса называется czterdzieści dziewięć (на польском), а последняя - irundypa porundy (то же самое на языке индейцев гуарани). Все они представляют собой разнообразные сонористические вариации с использованием акустических инструментов, синтезатора Росио и бас-гитары Мэттью в импровизациях. Где-то безраздельно властвует фри-джаз, а та самая финальная irundypa porundy оказалась вполне лиричной импровизационной балладой. Так что, альбом порадует и разнообразием языков в названиях пьес, и, главное, разнообразием музыкального материала. Остается добавить, что обложку альбома спроектировала дочь Мэттью Голомбиского.
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