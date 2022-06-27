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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Robert Lee - Cha-Ran

Robert Lee - Cha-Ran

27.06.2022

Robert Lee - Cha-Ran
Полный тезка знаменитого генерала-конфедерата времен Гражданской войны в США, басист, композитор и бэнд-лидер с корейскими корнями Роберт Ли живет и работает в Торонто. В свое время он начинал с игры на скрипке, но затем перешел на контрабас. Образование Ли получил в Гуэльфском университете и Хамбер колледже в Канаде, а затем учился еще и в филиале колледжа Беркли в Валенсии, а также в консерватории Амстердама. Роберт – участник целого ряда музыкальных фестивалей, активно участвует в джазовой жизни Торонто. Свой первый большой альбом Ascension Роберт записал в 2020 году со своим ансамблем The Robert Lee Group. С этим же коллективом и с привлечением большого числа музыкантов-гостей он работал и над вторым в своей дискографии альбомом Cha-Ran, который должен увидеть свет в августе текущего года.

Беглого взгляда на состав команды, записывавшей Cha-Ran, достаточно, чтобы понять, что она столь же интернациональна, как и мультикультурный мегаполис, которым является Торонто. Но в Cha-Ran всем музыкантам, независимо от происхождения, пришлось если не стать корейцами, то, во всяком случае, погрузиться в мир корейской культуры. Дело в том, что Роберт Ли посвятил свой новый проект музыкальному воплощению произведений корейского фольклора – со сказочными и реалистичными персонажами. Роберт является большим поклонником анимационных фильмов широко известной японской студии Гибли, снятых режиссером Хаяо Миядзаки, и в Cha-Ran он попытался средствами музыки приблизиться к тем впечатлениями, которые на него (и на миллионы людей во всем мире) произвели очаровательные анимационные сказки Миядзаки. Ли сочинил семь композиций по мотивам корейских сказок. Вот что он сам говорит по этому поводу: «Я попытался сформулировать конкретные идеи и создать определенные звуковые ландшафты, которые максимально точно отражали бы то, что я чувствовал, читая эти истории, но также включали в себя сущность традиционной корейской музыки. Это включало изучение традиционного корейского оперного пения (пансори), поиск видео и статей о корейских инструментах (таких, как каягым) и прослушивание традиционной корейской перкуссионной музыки».



Название альбом получил по соответствующей композиции Cha-Ran, которую Ли сделал стартовой в альбоме. Это романтичная история любви простой девушки-танцовщицы и сына важного государственного чиновника, в которой, после долгих злоключений любящие сердца счастливо соединяются. Другие композиции также связаны с соответствующими фольклорными историями. Уверен, что музыкантам пришлось непросто, особые сложности вставали перед участвовавшими в проекте вокалистами – Каролиной Алабау, Матео Фальгасом и Ниной Николаевской. Не знаю, как оценят эксперимент Роберта Ли знатоки корейской музыки, но, на мой слух, все участники проекта оказались на уровне поставленных перед ними задач. И вокальные партии, и инструментовки бережно передают интонации традиционной музыки Страны Утренней Свежести. В то же время, Cha-Ran - синтетическое музыкальное произведение, в котором есть и сложные джазовые импровизации, и, в отдельных местах, агрессивный роковый гитарный звук (респект Марко Пизани), и камерное академическое звучание. Контрабас самого Роберта активно участвует в создании ритмической основы саунда всего ансамбля наряду с ударными Тетьяны Харащук. Ну, и конечно, надо отметить композиторские заслуги лидера бэнда. Он взялся за очень непростую задачу и, на мой взгляд, результат большой работы заслуживает и слушательского интереса, и уважения коллег.

© & (p) 2022 Three Pines Records

7 tks / 32 mins

(Robert Lee – b; Tetyana Haraschuk – dr (tks 1-6); Marc-Olivier Poingt – p (tks 3,5); Marco Pisani – g (tks 2,3,5,6); Carolina Alabau – voc (tks 1-3,5,б); Kris Ramakrishna – flamenco g (tk 1); Brandon Atwell – vibe, marimba (tks 1,2,6); Songah Chae – p (tk 4); Adem Mehmedovic – p (tk 1); Mai Choma – vi (tk 1); Mateo Falgas – voc (tk 4); Nina Nicolaiewsky – voc (tk 7);)

Линк предоставил Robert Lee

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Корея
музыкальный стиль
кроссовер


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