Toni Karapetyan Trio featuring Sebastian Studnitzky - Point Of View
05.02.2022
Сам факт появления этого альбома приятен уже потому, что, невзирая на центростремительный магнетизм обеих российских столиц, притягивающий таланты в разных сферах искусства, в других регионах огромной страны продолжают появляться все новые и новые яркие джазовые музыканты. Звезда пианиста и композитора из Нижнего Новгорода Тони Карапетяна взошла, если смотреть со стороны, стремительно, хотя сам Тони, возможно, видит ситуацию несколько по-другому. Выпускник нижегородского музыкального училища, он позже продолжил учебу в знаменитом колледже Беркли в Бостоне и Институте музыки в Лос-Анджелесе. Карапетян работал с известными музыкантами и в Штатах, и в России (например, с Marimba Plus Слепнера, с Мариам Мерабовой), организовывал различные собственные проекты. Но в 2021 году на церемонии вручения ежегодной премии «Радио JAZZ 89.1 FM» «Все цвета джаза» он был назван Музыкантом Года – что это, как не лестное признание статусности музыканта. А в декабре 2020 года со своим трио и при участии немецкого трубача Себастьяна Студницкого Тони записал свой первый большой альбом Point Of View, в начале года 2022-го выпущенный новым российским лейблом Jazzist, в каталоге которого он значится под номером 3.
Альбом из семи треков представляет исключительно авторскую музыку Карапетяна. И хотя записан он в формате трио, время от времени превращающегося в квартет, главной фигурой этого проекта надо назвать самого Тони. Джазовые фортепьянные трио, формат популярный и гибкий, бывают разными. В одних случаях – это союз равных, в других – лидер и все остальные. При всех достоинствах прекрасного басиста, тоже нижегородца, Юрия Барсукова (его интро в таких пьесах, как Winter или Musings, отлично задают тон дальнейшему развитию сюжетов пьес), при всей чуткости универсального и очень востребованного ударника Петра Ившина (он, скажем, играл и в трио Илугдина на первом альбоме в каталоге Jazzist’а), при всей уместности «арий немецкого гостя» Студницкого (особенно хорош он, на мой взгляд, в Long Way), проект Point Of View – это, прежде всего, сам Тони Карапетян и его инструмент.
Манеру игры Тони определить трудно. Обычно журналисты предпочитают в таких случаях использовать сравнения. В связи с Point Of View мне доводилось встречать в прессе имена Эсбьорна Свенссона, Тиграна Амасяна, Шая Маэстро. Я бы добавил к этому списку Мишеля Петруччиани. Занятно: американские имена в этой связи на ум не приходят… Но все это очень приблизительно. Больше всего Карапетян похож на самого себя. Он играет удивительно просто, естественно, воспользуюсь расхожим штампом – «играет, как дышит». Вся сложность, все гармонические изыски спрятаны где-то глубоко-глубоко, пианист не поражает количеством взятых за единицу времени нот, не стремится поразить слушателя каскадами звуков. Лишь в 5×5 он поволяет себе короткий форсаж. В основном же, он словно беседует со слушателем, делясь мыслями-настроениями о зиме (Winter), о любви (Ani), о сложностях жизни (Long Way – моя любимая пьеса в этом альбоме). Этакий неторопливый разговор, словно со случайным попутчиком в вагоне поезда. Не случайно финальная композиция альбома так и называется: Musings («Размышления»). Казалось бы, человек с фамилией Карапетян легко мог украсить и разнообразить альбом пряными этническими красками. Но, как писал мне Лев Боровков, присылая линк для скачивания альбома, в жилах Тони помимо армянской течет еще и русская, и еврейская, и цыганская кровь, и в этом проекте Тони явно не собирался превращать свой первый большой альбом в фестиваль world music. Единственный намек на этнику в альбоме – это пьеса Apricot. Именно этот плод, абрикос, дал цвет одной из полос армянского флага, и именно из абрикосового дерева делают знаменитый национальный инструмент дудук. Но и в Apricot трудно расслышать что-то кавказское. Впрочем, опытный музыковед, возможно, обнаружит в музыке Тони какие-то специфичные элементы армянского мелоса. Для меня же эта пьеса – еще одно размышление о прелестях теплого и солнечного лета, когда воздух в горах напоен свежестью, а на деревьях зреют сочные и вкусные плоды. А сам альбом Point Of View – это радость открытия для себя еще одного талантливого и мало похожего на других джазового музыканта.
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