Carlo Mombelli - Lullaby For Planet Earth

В виде исключения хочу представить в начале этого текста лейбл, выпустивший Lullaby For Planet Earth, молодой швейцарский лейбл, для которого этот альбом – только четвертый в каталоге. Clap Your Hands Records основали два энтузиаста джаза – саксофонистка Сара Чаксэд и звукоинженер Патрик Зоссо. Свою цель они видят в создании «современного прогрессивного лейбла, объединяющего в своих рядах самых разных музыкантов, разделяющих нашу любовь к уникальной, креативной и тщательно продуманной музыке». Что ж, по всем параметрам Карло Момбелли подходит под это определение.
Его имя вроде бы говорит об итальянских корнях, но Карло Момбелли (р.1960) – южноафриканец. Он родился в Претории, а ныне живет в Йоганнесбурге. За свою более, чем сорокалетнюю карьеру в джазе Карло участвовал в более, чем ста записях. Этот басист работал с такими разными людьми, как Мириам Макеба и Ли Конитц или Чарли Мариано и Эгберто Джисмонти. Он сочинял музыку для кинофильмов и балетов, писал книги – в общем, это очень разносторонний человек. О своем пути в музыке он говорит весьма образно: «Я не стремлюсь побыстрее выписать ту или иную ноту, я жду, когда композиция появится сама собой. Мои композиции основаны на историях и событиях, чувствах и моем южноафриканском окружении. Они развиваются из моей потребности выйти за пределы своих возможностей и искать красоту среди моих ангелов и демонов».
Если попробовать с этой позиции оценивать Lullaby For Planet Earth, то в спокойной, мелодичной, внутренне весьма эмоциональной музыке Момбелли мы обнаружим и глубину, и несомненно джазовую основу, и, конечно же, красоту и даже нежность – причем не только в титульной «Колыбельной для планеты Земля». И тут самое время вспомнить партнеров Карло по этому проекту – гитариста Вольфганга Мутшпиля и ударника Хорхе Росси, без которых музыка Момбелли не зазвучала бы так интересно. Австриец Вольфганг Мутшпиль, как и его старший брат, тромбонист и пианист Кристиан, - очень известный музыкант, работавший со многими звездами мирового джаза. Логикой состава трио именно его гитара – главный солирующий инструмент в этом альбоме. Хорош он везде, но в качестве наиболее яркой я бы выделил его игру в Gina’s Song. Каталонец из Барселоны Хорхе «Джорди» Росси – также очень опытный мастер, учившийся в свое время в бостонском колледже Беркли. Он прекрасно «слышит» своих партнеров, и взаимодействие бас-гитары Момбелли с его ударными можно признать образцовым. Но Росси в этом проекте еще и очень эффектно играет на вибрафоне, например, в Athens. В целом трио работает, как единый механизм, что делает музыку Карло Момбелли еще более привлекательной.
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