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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Carter / Ishito / Plaks / Swanson / Panikkar - Open Question Vol.1

12.12.2021

Carter / Ishito / Plaks / Swanson / Panikkar - Open Question Vol.1
Ветерана нью-йоркского фри-джаза, мультиинструменталиста и композитора Дэниэла Картера (р.1945) связывают давние творческие и дружеские отношения с итальянским ударником Фелерико Уги. Довольно давно мне довелось писать об альбоме Navajo Sunrise (2013), который они записали вместе с еще одним корифеем фри-джаза из США Уильямом Паркером. Основанная Уги в нью-йоркском Бруклине компания звукозаписи 577 Records, отмечающая в уходящем году 20-летие, стала основным издательским домом для работ Картера. Вот и этот альбом, который увидит свет в начале 2022 года под названием Open Question Vol.1 (что предвещает появление и следующего альбома под тем же названием), выпускается 577 Records.

Здесь Картер сотрудничает с музыкантами, которые по возрасту годятся ему во внуки. Родился этот квинтет в 2019 году во время еженедельных джэм-сешн музыкантов в Гарлеме. Данная конкретная запись была сделана в Бруклине в ноябре 2020 года. И, конечно, надо представить партнеров Картера по этому проекту, пока суцщественно уступающих ему по известности. Тенор-саксофонистка Аюми Ишито родилась в Японии. Играть на саксофоне она начала довольно поздно, в 19 лет, в биг-бэнде колледжа в Киото. С 2007 года Ишито живет в Штатах, сначала обучаясь в колледже в Беркли, а затем став частью ньюйоркской джазовой сцены. На 577 Records она уже дебютировала в 2021 году. Пианист Эрик Плакс начинал с изучения истории джаза в Гарварде, а потом и сам стал играть, перебравшись в Гарлем в 1996 году. В 2010 году вместе со своим приятелем, барабанщиком Джоном Панникаром, он основал большой состав из 15 музыкантов под названием Shrine Big Band, ставший одним из ведущих импровизационных коллективов в городе. Басист Зах Свенсон играет музыку разных направлений, но основные его творческие интересы также лежат в сфере свободной импровизации. У него уже выходили на 577 Records и собственные работы.

В Open Question Vol.1 вошло четыре композиции в исполнении этого квинтета. Несмотря на то, что от начала и до конца альбом был плодом свободной импровизации, в музыке чувствуется укорененность исполнителей в джазовой традиции. Лучший пример тому – стартовый двенадцатиминутный Blues. Конечно, от классического блюза эта музыка далека, но блюзовая основа сохранена, что делает пьесу весьма интересной и для поклонников авангарда, и для ревнителей традиции. Для меня эта композиция стала самой симпатичной в альбоме. Картер в альбоме играет не только на разных саксофонах, но и на трубе, кларнетах и флейтах. В этой связи его диалоги с Ишито выглядят очень разнообразными и интересными, особенно в финальной Synchronicity, где он, по мере развития пьесы, переходит от сопрано-саксофона к тенору. Ну, а самой продолжительной композицией стала почти двадцатиминутная Confidential BBQ, где можно по достоинству оценить игру каждого из участников квинтета.

© & (p) 2022 577 Records

4 tks / 44 mins

(Daniel Carter – tp, fl, cl, ss, as, ts; Ayumi Ishito – ts, fx; Eric Plaks – p, wurlitzer; Zach Swanson – ac.b; Jon Panikkar – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
авангард


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