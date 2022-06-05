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Catherine Russell - Send For Me
05.06.2022
Просматриваю очередной чарт JazzWeek, отслеживающий популярность джазовых альбомов у американских радиослушателей. Данные на второе мая, первое место – Кэтрин Расселл, Send For Me. Еще две недели назад, 18 апреля, ее не было даже в первой десятке, Send For Me стоял на тринадцатом месте – и вот такой скачок: неделей раньше альбом попал в Топ-10, а теперь «прыгнул» на первую позицию, сместив оттуда другую вокалистку, Джазмейю Хорн, продержавшуюся на «троне» целых десять недель. Чем же так привлек американских джазфэнов новый альбом Расселл и кто она? Давайте разбираться…
В отличие от той же Хорн, Кэтрин Расселл – ветеран американской сцены, ей хорошо за шестьдесят и она старше Хорн почти на сорок лет. Кэтрин родилась в самой, что ни на есть джазовой и даже знаменитой семье. Ее отец, пианист Луис Расселл – выходец из Панамы, с 1919 года он играл джаз в Новом Орлеане и Чикаго, работал с Кингом Оливером и Луисом Армстронгом, у которого он долго был музыкальным директором. В 1927 – 1948 годах он возглавлял весьма успешные биг-бэнды. Мать Карлин Рэй была джазовой вокалисткой. Кэтрин очень любила свинг – музыку своих родителей и, казалось бы, соответствующая карьера ей была обеспечена. Но все сложилось не так гладко. Лишь к тридцати годам она посвятила себя сцене и в качестве бэк-вокалистки выступала с действительно большими звездами – группой Steely Dan, Дэвидом Боуи, Мадонной. О своей карьере она и не мечтала. Лишь в 2005 году (Расселл было уже под пятьдесят) супруг Кэтрин Пол Кан вдохновил ее на запись первого собственного альбома. И вот тут все пошло по восходящей. Работы Расселл отмечались премиями в Германии и Франции, альбомы Harlem on My Mind
(2016) и
Alone Together(2019) удостаивались номинации на Грэмми в категории «лучший альбом вокального джаза», а Alone Together стал самым популярным альбомом на JazzWeek по итогам года. Send For Me, восьмой по счету альбом певицы, сделан в том же ключе и, как видите, его тоже слушают и любят в Штатах.
Кэтрин Расселл предлагает своим слушателям ностальгичный старый джаз, в основном музыку эпохи свинга. В программе ее альбома – песни, которые в свое время исполняли Синатра и Армстронг, Билли Холидэй и Нэт Кинг Коул, Бетти Картер и Джек Тигарден. Это ее стихия, в ней она чувствует себя уверенно и способна передать слушателю все эмоциональные оттенки этих песен, по преимуществу, невзыскательной в плане глубины текста любовной лирики. Но современных американцев вряд ли волнуют конкретные строки текста. Предполагаю, что для них эта ретро-музыка, эти мастерски исполненные Кэтрин Расселл стилизации – погружение в кажущийся из более, чем полувековой дали безоблачным мир, когда и доллар, и традиционные семейные ценности были крепки, Голливуд оставался фабрикой сладких снов, а бархатный Синатра или хрипловатый Армстронг внушали уверенность, что America is Beautiful…
Сама Расселл определяет свою стилистику, как «свингующий романс». Понятие, понятно, расплывчатое. В программе альбома мы найдем и замечательные блюзы, например, титульную песню Send For Me, в свое время хит Нэт Кинг Коула, или In The Night
с томным баритон-саксофоном Пола Недзели, и характерные свинговые номера - At The Swing Cats Ball
ее отца Луиса Расселла, Sticks and Stones
Энди Разафа, племянника последней королевы Мадагаскара, ставшего в Штатах популярным композитором, и эффектные баллады Make It Last
и Blue and Sentimental
, а также ранние версии ритм-энд-блюза и даже музыки соул. Точное интонирование и мастерское владение голосом помогает Кэтрин Расселл в каждом случае интерпретировать эти композиции из Great American Songbook так убедительно, что, кажется, иные версии трудно себе вообразить. Разумеется, не забудем и про отличную команду инструменталистов, работавших над этим проектом вместе с ней. Хватает в альбоме и их коротких, но выразительных соло. Кстати, в списке исполнителей можно увидеть и имя Пола Кана, прихлопывающего ритмично в ладоши в титульной композиции – муж-менеджер успешно вывел жену на дорогу, по которой она продолжает подниматься все выше и выше – возраст, оказывается, тут не помеха!
© & (p) 2022 Dot Time Records
13 tks / 47 mins
(Catherine Russell - voc, perc (tks5,7), hand claps (tk 2); Matt Munisteri - g, banjo (tks 5,6); Tal Ronen - b (except 5); Mark McLean – dr, tambourine (tk 5); Mark Shane (tks1,3,4,7,12), Sean Mason (tks 2,6,8,9,10,11,13) – p; Jon-Erik Kellso - tp (tks 1,3,4,7,9,12);
John Allred - tb (tks 1,3,4,6,7,9,12); Evan Arntzen - reeds (tks 1,3,7,9,12); Paul Nedzela - bars(tk 9); Mark Lopeman, Aaron Heick – ts (tk 2); Philip Norris – tuba (tk 5); Paul Kahn - hand claps (tk 2);)
Линк предоставил Jazzist
Леонид АУСКЕРН
(первая публикация: Jazzist Club, https://jazzist.club/catherine-russell-send-for-me/)
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
свинг
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