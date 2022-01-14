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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Tomasz Dąbrowski - Tomasz Dąbrowski & The Individual Beings

14.01.2022

Tomasz Dąbrowski - Tomasz Dąbrowski & The Individual Beings
Выдающийся польский трубач, звезда европейского джаза Томаш Станько (1942-2018) был кумиром для его тезки, земляка и тоже джазового трубача Томаша Домбровского (р. 1984) с детских лет. Долгие годы постер с изображением Станько украшал спальню Домбровского. Совершенствуя свою игру, Томаш во многом ориентировался на Станько. Личное знакомство с кумиром сыграло огромную роль в его карьере. Как говорит Томаш, «Дорлгое время я думал, что самое важное это уметь играть «все» и выработать «правильный» саунд. Но только после встречи со Станько, я понял, что самое главное – иметь собственный голос – голос, настолько крепкий, что он будет с тобой, в каком контексте ты бы не выступал.»

Такой голос у него есть. Сегодня Томаш Домбровски – один из ведущих трубачей Польши, по итогам опроса журнала Jazz Forum за 2020 год он был в тройке лучших мастеров этого инструмента. Его хорошо знают и в Европе, в последние годы Домбровски живет в Копенгагене. На его счету уже семь авторских альбомов и много записей в качестве сайдмена. Новый альбом Домбровского выйдет в феврале 2022 года, впервые на датском лейбле April Records, и это особенный этап его карьеры.

Септет, с которым записывался этот альбом, Томаш собрал для заключительного концерта «Летней академии джаза» в Лодзи в мае 2020 года. В него, наряду с земляками, вошло и двое скандинавов: датский тенор-саксофонист Фредрик Лундин и норвежский ударник Кнут Финсруд. А играл там Домбровски на инструменте Станько, на его трубе, которую ему передала дочь ушедшего мастера. Особая честь и особый стимул! Концерт, в котором музыканты почтили память Станько, прошел с успехом, и в этом же составе музыканты собрались через год в одной из варшавских студий для записи альбома, получившего название Tomasz Dąbrowski & The Individual Beings. И название это тоже связано с одной цитатой из автобиографии Станько: «Я не чувствую себя одиноким. Я индивидуальность… я поляк, я здесь родился. Польский – мой родной язык. Я тесно связан с этой страной, но прежде всего я чувствую, что я – Томаш Станько, индивидуальность. Я – уникальное сочетание атомов, которое неповторимо нигде в мире, в космосе. Это я.».

В ансамбле Домбровского – семь индивидуальностей, семь неповторимых музыкантов. Как говорит уже Томаш-младший, «Для меня самое главное – работать с личностями, которые являются таковыми на сцене и вне ее». Восемь авторских композиций Домбровского, составивших программу этого электро-акустического альбома – это полнокровный современный джаз, продолжающий и развивающий в наши дни тот джаз, который играл Томаш Станько. Мощная ритмика, очень впечатляющий басист Макс Муха, эффектное сочетание саунда трубы и двух саксофонов (Лундин и Войтчак), весьма заметные в отдельных треках, прежде всего в In Transit, электронные эффекты – так играют Томаш Домбровски и его коллеги. Сам Томаш мне больше всего понравился в композиции Queen of Mondays – это действительно очень яркий музыкант, и труба Станько ему передана по праву. Очень рекомендую послушать этот альбом.



© & (p) 2022 April Records

8 tks / 42 mins

(Tomasz Dąbrowski – tp, electronics; Fredrik Lundin – ts; Irek Wojtczak – ts, ss, electronics; Grzegorz Tarwid – p, keyb; Max Mucha – b; Knut Finsrud – ac.dr; Jan Emil Młynarski – el.dr; ac.dr;)

Линк предоставлен Ariette Hovinga, JazzFuel

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Дания, Норвегия, Польша
музыкальный стиль
современный джаз


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