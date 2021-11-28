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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Dave Stryker - As We Are

28.11.2021

Dave Stryker - As We Are
Наверное, никто не будет отрицать, что почти сорокалетняя карьера американского джазового гитариста Дэйва Страйкера последнее десятилетие все время идет в гору. Музыкант записал за это время целый ряд очень успешных альбомов. Но свой 34-й по счету альбом в качестве лидера As We Are, который увидит свет в самом начале 2022 года, - это особая работа в дискографии Страйкера. Сам музыкант называет его проектом, о котором он всегда мечтал (дословно dream project).

А мечтал он об альбоме со струнными. Для реализации этой идеи Дэйв нашел талантливого и надежного помощника в лице пианиста и аранжировщика Джулиана Шора. Впервые они встретились двадцать лет назад в одной из многочисленных летних джазовых школ, где Дэйв выступал в качестве инструктора, а 14-летний Джулиан – в качестве жадно впитывающего знания неофита. Потом были другие встречи, Страйкер высоко оценил написанный Шором, учеником известного пианиста Данило Переса, квартет для струнных. И задумав новую работу, он незамедлил обратиться к Шору. Шор не только принес в программу альбома одну собственную композицию (One Thing At A Time), но и выполнил аранжировки всех пьес, причем добился именно того, что хотел Страйкер: сделать звучание струнного квартета органичной частью общего саунда группы. Страйкеру также удалось добиться участия в проекте одной из сильнейших ритм-групп современного джаза – басиста Джона Патитуччи и ударника Брайана Блэйда.

В основу программы легли новые композиции Страйкера, уже упомянутая выше пьеса Шора, а также один кавер: композиция Ника Дрейка River Man. Подчеркивая значение струнных в этом проекте, открыла программу короткая вступительная пьеса Overture. В двух композициях, в River Man и в финальной Soul Friend, яркие сольные партии сыграла первая скрипка квартета Сара Кэзуэлл, показавшая, что умеет импровизировать не хуже лидера ансамбля или того же Шора. Патитуччи и Блэйд сыграли на своем уровне – то есть безукоризненно. А в целом оба квартета – джазовый и струнный – действительно выглядят в As We Are единым целым, что является безусловной заслугой и Страйкера, и его аранжировщика. Латинскую пьесу Дэйва Saudade Шор, по признанию самого Страйкера, смог сделать даже более бразильской, чем он это задумывал. Ну, а жемчужиной альбома я назвал бы его финал: густо насыщенную ароматом блюза композицию Soul Friend, где лидер и его партнеры проявили свои лучшие качества.

Не всегда эксперименты со струнными бывают удачными даже у очень больших джазовых музыкантов. Похоже, Дэйву Страйкеру удалось найти именно тот баланс звучания, который сделает As We Are еще одним его успешным альбомом, к чему, признаться, все уже привыкли.

© & (p) 2021 Strykezone Records

9 tks / 56 mins

(Dave Stryker – g; Julian Shore – p; John Patitucci – b; Brian Blade – dr; with string quartet: Sara Caswell, Monica K.Davis – vi; Benni von Gutzeit – viola; Marika Hughes – cello;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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