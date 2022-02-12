Roz Vitalis - 20 Years – Alive and Well

Три года назад я впервые услышал музыку петербургской группы Roz Vitalis – то был концертный альбом Great Expectations Live. С тех пор удалось познакомиться с ее творчеством подробнее, благо основатель и лидер коллектива Иван Розмаинский регулярно присылает на сайт дискографические новинки Roz Vitalis. Это также записи различных концертов группы. В этом смысле не стал исключением и новый альбом 20 Years – Alive and Well, но, тем не менее, это альбом особенный, юбилейный.
Roz Vitalis отсчитывает свою историю с 2001 года. Последние 13 лет этот коллектив, возникший поначалу как авторский проект пианиста и композитора Ивана Розмаинского, существует на регулярной основе, как постоянно выступающий ансамбль в стиле прог-рок, состав которого варьировался в разные годы, но последнее время утвердился в формате квинтета. Альбом 20 Years – Alive and Well увековечил концерт, который Roz Vitalis дал в Петербурге 27 ноября 2021 года в честь своего двадцатилетия.
Что ж, судя по альбому, праздник удался во всех отношениях. В тот вечер на сцену поднялся не только нынешний Roz Vitalis в полном составе (на обложке альбома мы видим всех пятерых, бас-гитариста Руслана Кириллова, флейтиста Владислава Коротких, клавишника Ивана Розмаинского, гитариста Владимира Семенова-Тян-Шанского и ударника Евгения Трефилова, в коллективном портрете), но и имеющие непосредственное отношение к юбилею гости. Перкуссионист Юрий Хомоненко играл в группе в 2011-2013 годах. Существенно больший «партийный стаж» у ударника Филиппа Семенова, работавшего с Roz Vitalis в 2008-2018 годах – возможно, поэтому он, сменив за ударными Трефилова, отыграл в тот вечер целый блок из пяти композиций. А вот кларнетист Андрей Стефинов впервые выступил на этом концерте с Roz Vitalis, но зато он плотно сотрудничает с лидером группы в других проектах Розмаинского, например,Fair Wind Pleases. Альбом с весьма солидным объемом звучания в 80 минут наверняка порадует тех поклонников группы, кто не попал на тот юбилейный концерт. Ну и, наконец, о программе. Что же предложили публике музыканты в тот вечер?
На мой вкус (а прослушав ранее уже три альбома группы, могу в какой-то степени считать себя знакомым с ее репертуаром), программа оказалась сбалансированной и хорошо продуманной. Условно я бы разделил семнадцать вошедших в альбом композиций на три группы. Одна – это композиции со студийных альбомов группы. Некоторые из них входили затем в альбомы концертные, некоторые нет. Больше всего треков, целых четыре, составили пьесы из альбома The Hidden Man of the Heart. Некоторые из них, например, Thou Shalt Tread Upon the Lion and Adder или Annihilator of Moral Hazard доводилось ранее слышать (на Great Expectations Live), некоторые стали для меня новыми. Знакомые вещи потому и запомнились, что произвели сильное впечатление ранее, а теперь только порадовали новыми оттенками звучания.Вторая группа – пьесы, которые исполнялись только в концертных вариантах. Тут, на мой вкус, украшением всего альбома стала стартовая Daybreaking (с одноименного концертника 2020 года), мощью и энергетикой задавшая настроение всему концерту. Запомнилась и еще одна деталь. Как и ранее, основу саунда группы составляет сочетание игры клавишных, гитары и флейты, но на этом концерте к ним прибавился и кларнет Стефинова, да еще, как мне показалось, Иван Розмаинский особенно часто уводил прог-рок Roz Vitalis в восемнадцатый век звучанием клавесина (в Walking, Escaping from Myself). И тут надо отдельно остановиться на третьей группе: в ней всего две пьесы, исполненные вообще впервые: Recovery и For My Love They Are My Adversaries (тоже с клавесином). Очень небольшие по времени звучания, они оставили у меня чувство, что музыканты показали лишь некие эскизы, рабочие версии будущих больших полотен. Возможно, это лишь подсознательное сожаление, что все кончилось так быстро. Но, может быть, эти пьесы намечают пути, по которым Roz Vitalis, ярчайший представитель российского прог-рока, собирается двигаться на своем третьем десятке? Ответит на эти вопросы только будущее, а пока можно обстоятельно посмаковать музыку группы на ее юбилейном концерте.
© & (p) 2022 Roz Vitalis
17 tks / 80 mins
(Ruslan Kirillov - bass g; Vladislav Korotkikh – fl; Ivan Rozmainsky – el.p, synths; Vladimir Semenov-Tyan-Shansky – el.g, ac. g; Evgeny Trefilov – dr (tks 1-6, 12-17); with Yury Khomonenko – perc; Philip "Phill" Semenov – dr (tks 7-11); AndRey Stefinoff – cl;)
Линк предоставил Иван Розмаинский
Леонид АУСКЕРН