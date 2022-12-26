Redman / Mehldau / McBride / Blade - LongGone

Товар – лицом! Что ж, с такими лицами на обложке альбома «товар» Nonesuch Records под названием LongGone наверняка вызовет живой интерес у любителей джаза. Джошуа Редмэн, Брэд Мелдау, Крисчен МакБрайд, Брайан Блэйд – «молодые львы» 90-х годов, когда все они практически одновременно громко заявили о себе. Все четверо, кстати, почти ровесники: разница в возрасте между самым старшим в этой четверке Редмэном и самым младшим МакБрайдом составляет всего три года. Пожалуй, именно Редмэн, победитель конкурса саксофонистов им. Телониуса Монка 1991 года, был тогда главным «возмутителем спокойствия» и ньюсмейкером. Именно он возглавил квартет с участием всех вышеуказанных музыкантов, выпустивший в 1994 году очень тепло принятый альбом MoodSwing (не знаю причин, по которым Джошуа предпочитает соединять слова в названиях работ). Редмэн и Мелдау часто играли и записывались вместе и в последующие годы, но квартет в этом составе существовать перестал.
Каждый пошел своим путем, и путь этот у них за прошедшие десятилетия сложился по-разному. Пожалуй, наиболее успешно дела пошли у Мелдау и МакБрайда. Крисчен очень востребован, как сайдмен, у него много успешных собственных работ, в 2016 году именно он сменил на посту руководителя культового джазового фестиваля в Ньюпорте его основателя Джорджа Уэйна. Что касается Мелдау, то, одолев героиновую зависимость, этот талантливейший пианист, которого когда-то сравнивали с Биллом Эвансом, сам стал образцом для подражания у более молодых коллег по инструменту. А вот Редмэн, на мой взгляд, несколько сдал. Нет, высокое мастерство, конечно, никуда не делось, он по-прежнему много играл и записывался, но постепенно, исподволь из разряда «самых-самых» он перешел в разряд «один из»…
Возможно, Джошуа и сам что-то почувствовал, потому что в 2020 году он реанимировал свой квартет в том же составе и выпустил очень достойный альбом RoundAgain (две номинации на Грэмми), за которым уже в текущем году последовал новый альбом LongGone. Правда, при ближайшем рассмотрении программы альбома оказывается, что в студийный LongGone вошли композиции Редмэна, записанные в период создания RoundAgain, но в тот альбом не попавшие, а также пьеса Rejoice, впервые прозвучавшая на самом первом альбоме квартета MoodSwing, а здесь представленная концертной записью с джазового фестиваля в Сан-Франциско.
Много и весьма эффектно солирует с первого трека до последнего Джошуа Редмэн в этой программе, главный его партнер Брэд Мелдау также очень хорош, особенно, на мой вкус, в Disco Ears. Самый же проникновенный диалог двух солистов возникает в композиции Statuesque, где им очень точно ассистирует Блэйд. МакБрайд на удивление большую часть программы скромно выполняет свои прямые обязанности, и лишь в Ship to Shore, композиции с очень красивой мелодической линией, позволяет себе довольно объемное соло. Но в целом, опять-таки на мой вкус, мэйнстрим в исполнении квартета грешит некоторой академичностью, предсказуемостью, если хотите. Огня как-то не хватает. Правда, это впечатление меняется в «живой» версии Rejoice. Длинная, почти тринадцатиминутная композиция в блюзовых тонах, порадовала и динамикой исполнения, и мощным звучанием саксофона, и, прежде всего, яркой концертной энергетикой, ощутимой даже в записи. Так что, послевкусие LongGone оставил все же приятное. Стоит послушать и составить собственное мнение.
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