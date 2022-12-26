Redman / Mehldau / McBride / Blade - LongGone

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Redman / Mehldau / McBride / Blade - LongGone

Redman / Mehldau / McBride / Blade - LongGone

26.12.2022

Redman / Mehldau / McBride / Blade - LongGone

Товар – лицом! Что ж, с такими лицами на обложке альбома «товар» Nonesuch Records под названием LongGone наверняка вызовет живой интерес у любителей джаза. Джошуа Редмэн, Брэд Мелдау, Крисчен МакБрайд, Брайан Блэйд – «молодые львы» 90-х годов, когда все они практически одновременно громко заявили о себе. Все четверо, кстати, почти ровесники: разница в возрасте между самым старшим в этой четверке Редмэном и самым младшим МакБрайдом составляет всего три года. Пожалуй, именно Редмэн, победитель конкурса саксофонистов им. Телониуса Монка 1991 года, был тогда главным «возмутителем спокойствия» и ньюсмейкером. Именно он возглавил квартет с участием всех вышеуказанных музыкантов, выпустивший в 1994 году очень тепло принятый альбом MoodSwing (не знаю причин, по которым Джошуа предпочитает соединять слова в названиях работ). Редмэн и Мелдау часто играли и записывались вместе и в последующие годы, но квартет в этом составе существовать перестал.

Каждый пошел своим путем, и путь этот у них за прошедшие десятилетия сложился по-разному. Пожалуй, наиболее успешно дела пошли у Мелдау и МакБрайда. Крисчен очень востребован, как сайдмен, у него много успешных собственных работ, в 2016 году именно он сменил на посту руководителя культового джазового фестиваля в Ньюпорте его основателя Джорджа Уэйна. Что касается Мелдау, то, одолев героиновую зависимость, этот талантливейший пианист, которого когда-то сравнивали с Биллом Эвансом, сам стал образцом для подражания у более молодых коллег по инструменту. А вот Редмэн, на мой взгляд, несколько сдал. Нет, высокое мастерство, конечно, никуда не делось, он по-прежнему много играл и записывался, но постепенно, исподволь из разряда «самых-самых» он перешел в разряд «один из»…

Возможно, Джошуа и сам что-то почувствовал, потому что в 2020 году он реанимировал свой квартет в том же составе и выпустил очень достойный альбом RoundAgain (две номинации на Грэмми), за которым уже в текущем году последовал новый альбом LongGone. Правда, при ближайшем рассмотрении программы альбома оказывается, что в студийный LongGone вошли композиции Редмэна, записанные в период создания RoundAgain, но в тот альбом не попавшие, а также пьеса Rejoice, впервые прозвучавшая на самом первом альбоме квартета MoodSwing, а здесь представленная концертной записью с джазового фестиваля в Сан-Франциско.

Много и весьма эффектно солирует с первого трека до последнего Джошуа Редмэн в этой программе, главный его партнер Брэд Мелдау также очень хорош, особенно, на мой вкус, в Disco Ears. Самый же проникновенный диалог двух солистов возникает в композиции Statuesque, где им очень точно ассистирует Блэйд. МакБрайд на удивление большую часть программы скромно выполняет свои прямые обязанности, и лишь в Ship to Shore, композиции с очень красивой мелодической линией, позволяет себе довольно объемное соло. Но в целом, опять-таки на мой вкус, мэйнстрим в исполнении квартета грешит некоторой академичностью, предсказуемостью, если хотите. Огня как-то не хватает. Правда, это впечатление меняется в «живой» версии Rejoice. Длинная, почти тринадцатиминутная композиция в блюзовых тонах, порадовала и динамикой исполнения, и мощным звучанием саксофона, и, прежде всего, яркой концертной энергетикой, ощутимой даже в записи. Так что, послевкусие LongGone оставил все же приятное. Стоит послушать и составить собственное мнение.

© & (p) 2022 Nonesuch Records

6 tks / 47 mins

(Joshua Redman – sax; Brad Mehldau – p; Christian McBride – b; Brian Blade – dr;)

Линк предоставил Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация: Jazzist Club, https://jazzist.club/redman-mehldau-mcbride-blade-longgone/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Cliff Korman - Brasilified

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Если кто-то думает, что бразильский джаз – это всего лишь слегка оджазованные ритмы самбы или босса-новы, то он ошибается. Да, бразильский джаз бывает и таким, но он может говорить со слушателем и весьма современным, сложным языком, лишенным ...
подробнее
11.08.2022

Compassionizer - Narrow is the Road

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: академическая музыка, прог-рок, кроссовер
Год 2022-й подходит к концу. Compassionizer, один из наиболее активно развиваемых, наряду со старейшим Roz Vitalis, проектов петербургского музыканта и композитора Ивана Розмаинского, провожает год новым студийным, третьим по счету альбомом Narrow ...
подробнее
04.11.2022

Corina Bartra - Amber Light

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Перу, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Пять лет назад я впервые услышал Корину Бартра (альбом Takunde, 2017г., обзор есть на сайте) и посмаковал особенности латинского джаза в его афро-перуанском варианте. Понравилось – и в первую очередь благодаря таланту и вокальным данным перуанской ...
подробнее
09.04.2022

Craig Davis - Tone Paintings. The Music Of Dodo Marmarosa

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: боп
Альбомы – трибьюты весьма популярны в последнее время. Обычно их героями становятся джазовые знаменитости. Насколько я могу судить по поступающим к нам релизам, чаще других – Монк и Колтрейн, чуть реже - Майлс Дэвис и Паркер. А вот героем ...
подробнее
18.08.2022

Dan Bruce’s :beta collective - Time To Mind the Mystics

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Дэн Брюс, гитарист, композитор и педагог, хорошо известен на Среднем Западе США. Долгое время он жил и работал в Чикаго, входил в объединение The Chicago Composers Collective. Позже он перебрался в соседний штат Огайо и сейчас преподает в ...
подробнее
26.03.2022

Dan Costa - Beams

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Великобритания, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Так получилось, что все большие работы талантливого пианиста и композитора итало-португальского происхождения, но англичанина по месту рождения Дана Косты рецензировались нашим сайтом. Большой поклонник бразильской музыки, он наполнил ею свой первый ...
подробнее
13.11.2022

Daniel Carter and The Telepathic Band - Telepatica

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, США
  • музыкальный стиль: авангард
Пресс-релиз от лейбла 577 Records не зря называет The Telepathic Band хоум-бэндом независимой компании звукозаписи из нью-йоркского Бруклина, работающей преимущественно в сфере авангарда и импровизационной музыки. Имена участников этого коллектива ...
подробнее
20.05.2022

Dave Liebman - Trust and Honesty

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Энергичная и креативная компания звукозаписи Newvelle Records, существующая с 2015 года и ставящая целью «вернуть джазу его славу середины прошлого века», предприняла в 2022 году выпуск серии из четырех виниловых альбомов под названием The Renewal ...
подробнее
18.10.2022

Dave Stryker - As We Are

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Наверное, никто не будет отрицать, что почти сорокалетняя карьера американского джазового гитариста Дэйва Страйкера последнее десятилетие все время идет в гору. Музыкант записал за это время целый ряд очень успешных альбомов. Но свой 34-й по счету ...
подробнее
28.11.2021

Deanne Matley - The Alberta Lounge

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На обложке своего альбома The Alberta Lounge канадская вокалистка Дианн Мэтли столь аристократична, величественна и полна чувства собственного достоинства, словно она участвует в кастинге на роль одной из феодальных властительниц в сериале «Игра ...
подробнее
03.04.2022

Deepak Pandit / Pratibha Singh Baghel - Inheritance

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
Отношение к кинопродукции из Болливуда, как правило, полярное: одни обожают индийское кино, другие терпеть его не могут. А один из главных элементов болливудской продукции – это, разумеется, музыка и танцы. Музыкальный продюсер, композитор и скрипач ...
подробнее
13.02.2022

Der Finger - Lapidarium

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: авангард
После довольно продолжительного молчания было приятно обнаружить у себя в почте письмо от Der Finger и линк к новому альбому дуэта: Lapidarium. Альбом свеженький, что называется, только из печки: выпущен 19 августа 2022 года итальянским лейблом ...
подробнее
29.08.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com