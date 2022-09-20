Sarah Elizabeth Charles - Blank Canvas

Певица и композитор из Нью-Йорка Сара Элизабет Чарльз – яркое явление на джазовой сцене. Это очень своеобразная артистка, которую трудно сравнить с кем-нибудь из знакомых всем громких имен. То, что она делает – это не авангард, и не мэйнстрим, она не поет скэтом и не увлекается исполнением стандартов, она сама по себе. Впервые она заявила о себе альбомом Red в 2012 году. Записан он был с ансамблем SCOPE, с которым Сара Элизабет работает и по сей день. Вслед за дебютной работой последовали Inner Dialogue (2015) и Free of Form (2017), а затем наступил пятилетний период фонографического молчания, прерванного выпуском в конце сентября альбома Blank Canvas.
Объясняя и название альбома, и цель нового проекта, Чарльз говорит: «Речь идет о том, чтобы воспользоваться возможностью сделать что-то с помощью своего ремесла, на что-то повлиять и поделиться своей точкой зрения. Blank Canvas - это возможность сделать еще один шаг вперед; бросить себе вызов, сделать что-то иначе, чем раньше, выбрать иное направление именно в тот момент, когда вы можете подумать, что у вас нет вариантов». Несколько путанно, но новая работа певицы и композитора действительно впечатляет. Сара Элизабет реорганизовала состав своего SCOPE, в нем появился впервые гитарист Джордан Питерс, а помимо основного состава в записи участвовали еще два гостя: второй клавишник Джесси Фишео стал со-продюсером проекта, а участвовавший в некоторых прошлых записях Чарльз трубач с диковинным именем Чиф Ксян аТунде Аджуа, на сей раз играет в двух треках на не менее диковинном инструменте, сделанном по его собственному дизайну – двухсторонней электроарфе Adjuah Bow. Случайно или нет, но именно эти треки показались мне самыми сильными моментами всей программы.
Freedom Day – это версия песни протеста полувековой давности, записанной Максом Роучем в 1961 году с вокалом Эйби Линкольн. Эта вещь очень вдохновила Сару Элизабет, и она вложила в исполнение всю страсть и всю мощь своего сильного голоса. Другой трек называется Brother. Дело в том, что за пятилетний период молчания в жизни певицы произошло два события, одно очень печальное, другое – очень радостное. Она потеряла брата и стала мамой. Оба они нашли отражение в программе. Brother, где голос певицы вступает в диалог с диковинной арфой, производит сильное впечатление. Брату посвящена в программе и еще одна композиция, Out Loud, написанная еще при его жизни. Не могу не упомянуть и стартовую песню альбома Guest House Intro, написанную на стихи знаменитого суфийского средневекового поэта Джалаледдина Руми. Резюмирую: необычная певица, интересная программа, стоит послушать.
(Sarah Elizabeth Charles – voc; Jordan Peters – g; Jesse Elder – p, keyb; Burniss Earl Travis II a.k.a. Boom Bishop – b; John Davis – dr; with Chief Xian aTunde Adjuah, a.k.a Christian Scott - Adjuah Bow; Jesse Fisher – keyb, p;)
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