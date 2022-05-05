Roberto Zechini - Echoes Sustain Able

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Roberto Zechini - Echoes Sustain Able

05.05.2022

Roberto Zechini - Echoes Sustain Able
Первое для нашего сайта знакомство с музыкой итальянского гитариста и композитора Роберто Зечини. Этот музыкант родился в городе Фермо, в итальянском регионе Марке, располагающемся между Аппенинами и побережьем Адриатики. Музыкой Роберто начал заниматься очень рано, а на гитаре играет с 14 лет. Первым его увлечением стал рок и свою первую группу он возглавил уже в 16 лет. Интерес к джазу пришел позже. Зечини познавал секреты джазовой гитары в Беркли, у такого мастера, как Гаррисон Фьюэлл, а потом еще и в консерватории Фермо. Самостоятельно он освоил еще и арабский уд (разновидность лютни). В собственном творчестве (а за его плечами множество коллабораций с итальянскими и зарубежными мастерами, сочинение музыки для кино, туры во многих странах и солидная дискография) Зечини сочетает элементы джаза, рока, а иногда и world music. Любопытно, что только музыкой его интересы не ограничиваются. Зечини изучал также философию и русский язык и литературу, причем тонкости русского языка и литературы Роберто постигал непосредственно в России, в Петербурге. Роберто Зечини проявил себя и как переводчик, подарив итальянской публике поэзию Осипа Мандельштама – вот такой это разносторонне талантливый человек.

О музыкальных же талантах Зечини мы можем судить по его новейшему альбому Echoes Sustain Able, изданному лейблом Notami Jazz. Этот альбом Роберто записал в формате квартета не самого привычного состава. Помимо традиционной ритм-группы контрабас (Самуэле Брунори) – ударные (Лука Ди Муцио), Зечини ввел в состав еще одного гитариста (Лука Ди Нисио). Сам же он использовал при записи, как акустическую, так и электрическую гитару. Кроме того, музыканты квартета широко использовали разнообразные эффекты.

В час звучания альбома вместилось только шесть авторских композиций лидера квартета: Зечини любит длинные развернутые композиции со сложной структурой, где и он сам, и его партнеры получают широкое поле для импровизаций. Стилистика? Очень условно я назвал бы эту работу близкой к музыке фьюжн, а точнее, в его первоначальном названии: джаз-рок. Оттенки рока слышны уже в пьесе Mente sovrana (Una specie d'Irlanda), а затем, еще более явно присутствуют в посвященной не чужому для Роберто российскому городу композиции Pietroburgo, а также в пьесе A deep surface - Il mentecatto с остинатными басовыми линиями и очень уместными в контексте пьесы гитарными эффектами уа-уа. Но при этом Роберто играет очень, я бы сказал, экономно, не стремясь поразить слушателя скоростью, а предпочитая точно и выверенно вести свои соло. Он – прекрасный мелодист, о чем свидетельствует романтичная финальная пьеса La cognizione del dolore. Думаю, знакомство с его музыкой станет приятным для всех, кто услышит Echoes Sustain Able.

© & (p) 2022 Notami Jazz

6 tks / 60 mins

(Roberto Zechini - el. & ac. g, efx.; Luca Di Nisio - g, efx; Samuele Brunori – ac. b, efx; Luca Di Muzio – dr;)

Линк предоставлен Antonio Ciccotelli, Notami Jazz

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
фьюжн


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Deanne Matley - The Alberta Lounge

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
На обложке своего альбома The Alberta Lounge канадская вокалистка Дианн Мэтли столь аристократична, величественна и полна чувства собственного достоинства, словно она участвует в кастинге на роль одной из феодальных властительниц в сериале ...
подробнее
03.04.2022

Deepak Pandit / Pratibha Singh Baghel - Inheritance

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
Отношение к кинопродукции из Болливуда, как правило, полярное: одни обожают индийское кино, другие терпеть его не могут. А один из главных элементов болливудской продукции – это, разумеется, музыка и танцы. Музыкальный продюсер, композитор ...
подробнее
13.02.2022

Diego Rivera - Mestizo

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия, США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Саксофонист, композитор и педагог Диего Ривера не случайно является полным тезкой выдающегося мексиканского художника ХХ века. Родился он уже в США, но его родители в свое время перебрались в Штаты именно из Мексики и именно в честь ...
подробнее
12.04.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com