Roberto Zechini - Echoes Sustain Able

Первое для нашего сайта знакомство с музыкой итальянского гитариста и композитора Роберто Зечини. Этот музыкант родился в городе Фермо, в итальянском регионе Марке, располагающемся между Аппенинами и побережьем Адриатики. Музыкой Роберто начал заниматься очень рано, а на гитаре играет с 14 лет. Первым его увлечением стал рок и свою первую группу он возглавил уже в 16 лет. Интерес к джазу пришел позже. Зечини познавал секреты джазовой гитары в Беркли, у такого мастера, как Гаррисон Фьюэлл, а потом еще и в консерватории Фермо. Самостоятельно он освоил еще и арабский уд (разновидность лютни). В собственном творчестве (а за его плечами множество коллабораций с итальянскими и зарубежными мастерами, сочинение музыки для кино, туры во многих странах и солидная дискография) Зечини сочетает элементы джаза, рока, а иногда и world music. Любопытно, что только музыкой его интересы не ограничиваются. Зечини изучал также философию и русский язык и литературу, причем тонкости русского языка и литературы Роберто постигал непосредственно в России, в Петербурге. Роберто Зечини проявил себя и как переводчик, подарив итальянской публике поэзию Осипа Мандельштама – вот такой это разносторонне талантливый человек.
О музыкальных же талантах Зечини мы можем судить по его новейшему альбому Echoes Sustain Able, изданному лейблом Notami Jazz. Этот альбом Роберто записал в формате квартета не самого привычного состава. Помимо традиционной ритм-группы контрабас (Самуэле Брунори) – ударные (Лука Ди Муцио), Зечини ввел в состав еще одного гитариста (Лука Ди Нисио). Сам же он использовал при записи, как акустическую, так и электрическую гитару. Кроме того, музыканты квартета широко использовали разнообразные эффекты.
В час звучания альбома вместилось только шесть авторских композиций лидера квартета: Зечини любит длинные развернутые композиции со сложной структурой, где и он сам, и его партнеры получают широкое поле для импровизаций. Стилистика? Очень условно я назвал бы эту работу близкой к музыке фьюжн, а точнее, в его первоначальном названии: джаз-рок. Оттенки рока слышны уже в пьесе Mente sovrana (Una specie d'Irlanda), а затем, еще более явно присутствуют в посвященной не чужому для Роберто российскому городу композиции Pietroburgo, а также в пьесе A deep surface - Il mentecatto с остинатными басовыми линиями и очень уместными в контексте пьесы гитарными эффектами уа-уа. Но при этом Роберто играет очень, я бы сказал, экономно, не стремясь поразить слушателя скоростью, а предпочитая точно и выверенно вести свои соло. Он – прекрасный мелодист, о чем свидетельствует романтичная финальная пьеса La cognizione del dolore. Думаю, знакомство с его музыкой станет приятным для всех, кто услышит Echoes Sustain Able.
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