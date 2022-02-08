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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Roxy Coss - Disparate Parts

08.02.2022

Roxy Coss - Disparate Parts
Три года разделяют два последних альбома саксофонистки и композитора из Нью-Йорка Рокси Косс. В 2019 году она со своим квинтетом записала свой пятый по счету альбом, который назывался просто Quintet. Мы писали об этой работе, в том тексте можно найти и биографические подробности о Рокси. И вот, в марте 2022 года на том же лейбле Outside in Music увидит свет альбом Disparate Parts, в записи которого участвовали те же пятеро музыкантов. Но сколько событий вместили эти три года! На человечество обрушилась пандемия COVID-19, конца которой не видно и по сей день. Но и в личной жизни Косс произошло важное и гораздо более приятное событие: она стала мамой. Сессии звукозаписи Disparate Parts проходили, когда Рокси была на седьмом месяце беременности. Но слушая альбом, не чувствуешь, что это обстоятельство отразилось на саунде ее квинтета.

Существенную часть программы нового альбома составила сочиненная Рокси сюита в четырех частях, посвященная… Человеку? Наверное, так. Каждая из пьес, составивших сюиту, говорит о какой-то отдельной стороне человеческой личности: The Body («Тело»), The Mind («Разум»), The Heart («Сердце»), The Spirit («Дух»). В чем-то это деление перекликается с названием всего альбома в целом - Disparate Parts («Разделенные части»), хотя в программе есть и не входящая в сюиту одноименная композиция. В каждой из частей сюиты свое настроение, свои особенности. На мой вкус, духовное взяло вверх над материальным: мне больше всего понравилась лиричная пьеса с какими-то григовскими красками The Spirit , где Рокси солирует на сопрано-саксофоне. Из других пьес лидера квинтета надо отметить лучшую, опять-таки, только на мой взгляд, композицию Mabes, посвященную памяти недавно ушедшего от нас пианиста Хэролда Мэйберна. В альбоме на сей раз представлены своими композициями и партнеры Рокси. Гитарист Алекс Винц сочинил пьесу Ely, MN, пианист и клавишник Мики Яманака написал очень яркую пьесу Sunburn, которую я назвал бы второй вершиной альбома, а ударник Джимми Макбрайд – оригинальную и свежую музыку композиции Warm One. Кроме того, основные пьесы альбома перемежаются короткими вставками-интерлюдиями с единым названием February – своеобразными «разминками» перед большими композициями. Правда, мне показалось, что они несколько разбалансировали программу, лишив ее цельности. Впрочем, достоинств музыки Рокси и ее коллег, равно, как и их технического мастерства этот факт, разумеется, не снижает. Disparate Parts – достойная работа, хотя я не уверен, стала ли она шагом вперед в творческом развитии Рокси Косс.

© & (p) 2022 Outside in Music

14 tks / 60 mins

(Roxy Coss – ts, ss; Alex Wintz – g; Miki Yamanaka – p, keyb; Rick Rosato – b; Jimmy Macbride – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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