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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Santi Debriano & Arkestra Bembe - Ashanti

Santi Debriano & Arkestra Bembe - Ashanti

12.11.2022

Santi Debriano & Arkestra Bembe - Ashanti

Новый, восьмой по счету и первый для лейбла Jojo Records альбом выросшего в Штатах, но родившегося в Панаме басиста Санти Дебриано во многом тематически близок к его работе Flash of the Spirit (2021), о которой мы писали в свое время. Здесь, как и там, Дебриано исследует африканские культурные корни музыки, о чем говорит и название альбома – Ashanti, но создавался он в иных обстоятельствах, и потому на обложке рядом с его именем мы видим еще и надпись «Arkestra Bembe».

На языке африканского народа йоруба bembé означает некое праздненство, где пьют, едят, слушают музыку и танцуют. В дни локдауна Дебриано собирал в подвале своего дома на Стейтен Айленд друзей-музыкантов и устраивал своеобразные джем-сешнс, совмещенные с дружескими посиделками. Такие bembé он проводил чуть ли не каждую неделю. Поначалу, как вспоминает сам музыкант, они были несколько хаотичными, но постепенно он начал показывать коллегам свои новые пьесы и аранжировки. Так рождался альбом Ashanti.

Большую международную команду Arkestra Bembe объединяет тот факт, что все здесь – нью-йоркцы. Из участников записи альбома Flash of the Spirit мы видим здесь известную флейтистку Андреа Брэчфелд, все остальные лица для меня новые. Уже в стартовой пьесе Angel Heart, которую Дебриано посвятил своей жене, интересно сочетание звука гитары в стиле фламенко от бразильца Адриана Альворадо и афро-карибской фразировки, которую демонстрирует сам Дебриано на басу. Титульная пьеса Ashanti, а также Imaginary Guinea и Imagined Nation – это квази-африканские композиции, характерные для этномузыколога Дебриано. В гаитянском культе вуду распространено поверье, что души умерших летят через Атлантику на старую родину в Гвинею и находят успокоение именно там. Рэй Скро на баритон-саксофоне иллюстрирует это поверье вдохновенным соло на баритон-саксофоне. А вот еще одна пьеса Дебриано, Basilar, решена уже в латиноамериканских ритмах, и тут очень хороша флейта Андреа Брэчфелд. В программу альбома вошли не только собственные сочинения Дебриано. Скро сочинил композицию Mr. Monk, посвященную памяти двух джазовых гигантов – Монка и Мингуса, пьеса Мингуса Portrait в аранжировке Санти Деьриано – это тоже память о великом басисте и его жене Сью, для которой и была написана эта композиция. Играют музыканты и Till Then Бобби Хатчерсона, где хороша пианистка Мамико Ватанабе. Как видите, альбом весьма разнообразен, а класс исполнителей таков, что вам не придется жалеть о времени, потраченном на прослушивание Ashanti.

© & (p) 2022 Jojo Records

10 tks / 60 mins

(Andrea Brachfeld – fl; TK Blue – as; Tommy Morimoto – ts; Ray Scro – bars; Emile Turner – tp; Adrian Alvarado – g; Mamiko Watanabe – p; Robby Ameen – dr; Santi Debriano – b;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Панама, США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим


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