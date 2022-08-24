Rafael Zaldivar - Rumba

Слово «румба» знакомо многим. Большинство понимает под ним бальный танец, входящий в программу международных соревнований, вплоть до чемпионатов мира, в категории «латиноамериканский танец». Но для кубинцев, особенно темнокожих жителей Гаваны начала ХХ века, это понятие было гораздо более широким. Под этим названием на улицах небогатых пригородов Гаваны собирались темнокожие кубинцы, чтобы вместе попеть песни, потанцевать, обменяться новостями и не забывать о своих африканских корнях. Румба – одна из основ афро-кубинской музыки (наряду с сальсой и музыкой сон), в сочетании с джазом превратившейся в очень популярный уже много лет афро-кубинский вариант латинского джаза.
Возможно, поэтому так назвал свой новый альбом кубинский мультиинструменталист и композитор Рафаэль Залдивар. На родине Залдивар окончил консерваторию в провинции Камагуэй по классу перкуссионных инструментов, начал играть на фортепьяно, общался с Херби Хэнкоком, Кенни Бэроном, Стивом Коулменом, когда они приезжали на Кубу. Позже он перебрался в Канаду, поучился здесь еще в университете Монреаля и университете МакГилл, общаясь с местными и американскими музыкантами, приобрел много полезных знакомств и набрался опыта концертных выступлений. В Монреале он познакомился с лидером кубинской группы Clave y Guaguanco Амаду Дедеу Гарсиасом, в 2013 году играл однажды с Джоном Скофилдом, а знакомство в 2021 году со знаменитой джазовой барабанщицей Терри Линн Каррингтон привело не только к совместным выступлениям и записям, но и постоянной поддержке со стороны Терри Линн кубинского музыканта.
Для записи альбома Rumba, изданного канадским лейблом Effendi Records, Рафаэль Залдивар собрал очень представительную группу кубинских, американских и канадских музыкантов. Ему удалось привлечь к участию в этом проекте вышеупомянутую Каррингтон (она за ударной установкой в 2 треках), знаменитого пуэрториканского саксофониста Мигуэля Зенона (блистает в композиции A Pray), гитарного гуру Курта Розенвинкеля (мастер-класс в большой многоплановой пьесе Dolor De Amar, самой длинной на диске) и очень динамичную трубачку Ингрид Йенсен (в композиции с «говорящим» названием Crying For Cuba). Сам же Залдивар играет здесь и на фортепьяно, и на перкуссионных инструментах, а более всего – на синтезаторе, да еще и поет. Альбом получился скорее джазовым, но не без влияния кубинской народной музыки, одним словом, добротный афро-кубинский джаз.
© & (p) 2022 Effendi Records
12 tks / 54 mins
(Rafael Zaldivar – p, voc (tk 12), synth (tks 1,2,8,9,11), perc (tks 2,3,4); Amado Dedeu (tk 12), Amado Dedeu Garcias (tks 1,12), Sara Rossy (tk 2), Dayron Luis San Juan (tk 12), Jorge Varona (tk 12) – voc; Amhed Mitchel (tk 9) – synth; Kurt Rosenwinkel (tk 8) – g; Ingrid Jensen (tk 11), Alexis Baro (tk 10), Jocelyn Couture (tk 4); Remi Cormier (tk 4); Alexander Brown (tk 10), Ron Di Lauro (tk 4) – tp; Miguel Zenon (tk 2), Luis Deniz (tk 10), Jean-Pierre Zanella (tk 4) – as; Andre Leroux (tk 4), Kirk McDonald (tk 10), Pat Labarbera (tk 10) – ts; Roberto Occipinti (tk 10), Remi-Jean Leblanc (tks 3,4,5,7,8,9) – b; Louis-Vincent Hamel (tks 3,7,8,9), Terri Lyne Carrington (tks 4,5), Amhed Mitchel (tks 2,10) – dr; Amado Dedeu Garcias (tks 1,4,5,12), Dayron Luis San Juan Muguercia (tk 12), Carlos Henrique Feitosa (tk 8), Jorge Luis Papiosco (tk 10) – perc;)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН