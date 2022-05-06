Bernhard Wöstheinrich / Stephen Parsick - Ultima Ratio

Этот альбом в первую очередь будет интересен поклонникам электронной музыки, а среди них тем, кто ностальгирует по временам 70-х годов прошлого века, когда зарождался краут-рок, закладывались основы Берлинской и Дюссельдорфской школ и тогдащние фэны восторгались, соответственно, Tangerine Dream и Kraftwerk. Создатели альбома Ultima Ratio Бернхард Вестхайнрих (р. 1968) и Штефен Парсик (р.1972) в те годы были еще детьми, а преемственность ощутили, став уже зрелыми музыкантами.
Бернхард Вестхайнрих, известный также, как The Redundant Rocker
, участвовал в таких проектах, как Centrozoon
, TaboTago
, Anchor and Burden
. Он не только музыкант, но и известный художник-график. В электронной музыке же ему ближе всего такое направление, как эмбиент. Штефен Парсик, известный также, как Ganymed, - участник проекта ['ramp]
, по своим музыкальным вкусам близок к Вестхайнриху. Оба они могут быть причислены к адептам Берлинской школы электронной музыки. Бернхард и Штефен знакомы друг с другом уже более десяти лет, но Ultima Ratio стал первым их совместным проектом.
Из технических данных альбома вы можете заметить, что Вестхайнрих здесь оперировал клавишными и виртуальным синтезатором плюс секвенсером, а вот длинный список электронной техники Парсика я перечислять не стану, обратив ваше внимание только на присутствие в его богатом арсенале такого «старинного» по нынешним временам инструмента, как меллотрон. Возможно, и даже вероятно, что именно такой инструментарий помог музыкантам в создании музыки, очень напоминающей те самые 70-е годы, этакое электронное ретро, сдобренное современными идеями. В альбом вошли три большие композиции продолжительностью звучания от 21 до 11 минут. В стартовой (и самой длинной) Last Exit Barbarossaplatz
наиболее интересным мне показался контрапункт между эмбиентными электронными волнами и остинатным ритмическим рисунком, заставляющий вспомнить краут-рок раннего Tangerine Dream. В последуюших треках Mundane
и Tape Error
стилистика эмбиент показалась мне еще более выраженной. Как пишет Бернхард Вестхайнрих, «мы уже заканчивали подготовку к релизу Ultima Ratio, когда пришли печальные вести о смерти Клауса Шульце (один из основоположников и столпов Берлинской школы, умер 26 апреля 2022 года – Л.А.).
Скорбя, мы решили посвятить ему композицию Mundane
, как наше прощальное послание по его новому космическому адресу.» Что ж, думаю Ultima Ratio пришелся бы Клаусу по душе…
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3 tks / 51 mins
(Bernhard Wöstheinrich – keyb, virtual synth, sequencer; Stephen Parsick - mellotron, ARP Odyssey MK. 1, ARP Pro DGX, Elka String Ensemble, Compact Phasing A, Roland PH 830 Phase Shifter, Solton and Roland Tape Delays, AKG and Klark Teknik Spring Reverbs;)
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Леонид АУСКЕРН