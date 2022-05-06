Bernhard Wöstheinrich / Stephen Parsick - Ultima Ratio

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Bernhard Wöstheinrich / Stephen Parsick - Ultima Ratio

06.05.2022

Bernhard Wöstheinrich / Stephen Parsick - Ultima Ratio
Этот альбом в первую очередь будет интересен поклонникам электронной музыки, а среди них тем, кто ностальгирует по временам 70-х годов прошлого века, когда зарождался краут-рок, закладывались основы Берлинской и Дюссельдорфской школ и тогдащние фэны восторгались, соответственно, Tangerine Dream и Kraftwerk. Создатели альбома Ultima Ratio Бернхард Вестхайнрих (р. 1968) и Штефен Парсик (р.1972) в те годы были еще детьми, а преемственность ощутили, став уже зрелыми музыкантами.

Бернхард Вестхайнрих, известный также, как The Redundant Rocker, участвовал в таких проектах, как Centrozoon, TaboTago, Anchor and Burden. Он не только музыкант, но и известный художник-график. В электронной музыке же ему ближе всего такое направление, как эмбиент. Штефен Парсик, известный также, как Ganymed, - участник проекта ['ramp], по своим музыкальным вкусам близок к Вестхайнриху. Оба они могут быть причислены к адептам Берлинской школы электронной музыки. Бернхард и Штефен знакомы друг с другом уже более десяти лет, но Ultima Ratio стал первым их совместным проектом.

Из технических данных альбома вы можете заметить, что Вестхайнрих здесь оперировал клавишными и виртуальным синтезатором плюс секвенсером, а вот длинный список электронной техники Парсика я перечислять не стану, обратив ваше внимание только на присутствие в его богатом арсенале такого «старинного» по нынешним временам инструмента, как меллотрон. Возможно, и даже вероятно, что именно такой инструментарий помог музыкантам в создании музыки, очень напоминающей те самые 70-е годы, этакое электронное ретро, сдобренное современными идеями. В альбом вошли три большие композиции продолжительностью звучания от 21 до 11 минут. В стартовой (и самой длинной) Last Exit Barbarossaplatz наиболее интересным мне показался контрапункт между эмбиентными электронными волнами и остинатным ритмическим рисунком, заставляющий вспомнить краут-рок раннего Tangerine Dream. В последуюших треках Mundane и Tape Error стилистика эмбиент показалась мне еще более выраженной. Как пишет Бернхард Вестхайнрих, «мы уже заканчивали подготовку к релизу Ultima Ratio, когда пришли печальные вести о смерти Клауса Шульце (один из основоположников и столпов Берлинской школы, умер 26 апреля 2022 года – Л.А.). Скорбя, мы решили посвятить ему композицию Mundane, как наше прощальное послание по его новому космическому адресу.» Что ж, думаю Ultima Ratio пришелся бы Клаусу по душе…

© & (p) 2022 Iapetus Media

3 tks / 51 mins

(Bernhard Wöstheinrich – keyb, virtual synth, sequencer; Stephen Parsick - mellotron, ARP Odyssey MK. 1, ARP Pro DGX, Elka String Ensemble, Compact Phasing A, Roland PH 830 Phase Shifter, Solton and Roland Tape Delays, AKG and Klark Teknik Spring Reverbs;)

Линк предоставлен Iapetus Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия
музыкальный стиль
авангард, эмбиент


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Bill O’Connell - A Change is Gonna Come

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Куба, США
  • музыкальный стиль: хард-боп
С джазовым пианистом из Нью-Йорка Биллом О’Конеллом (р.1953) мы встречались последний раз в 2015 году, на его дуэтном с саксофонистом и флейтистом Стивом Слеглом альбоме Power Of Two. Тот диск был записан на лейбле Panorama Records, а ...
подробнее
19.12.2021

Calvin Johnson - Notes of a Native Son

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Notes of a Native Son – так называлась давняя книга темнокожего американского писателя Джеймса Болдуина. Но и предыдущий в дискографии Кэлвина Джонсона альбом тоже носил схожее название: Native Son (2013). И вот, почти десять лет спустя, ...
подробнее
03.01.2022

Carter / Ishito / Plaks / Swanson / Panikkar - Open Question Vol.1

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Япония
  • музыкальный стиль: авангард
Ветерана нью-йоркского фри-джаза, мультиинструменталиста и композитора Дэниэла Картера (р.1945) связывают давние творческие и дружеские отношения с итальянским ударником Фелерико Уги. Довольно давно мне довелось писать об альбоме Navajo ...
подробнее
12.12.2021
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com