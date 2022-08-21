Lodestar Trio - Bach to Folk

The Heart Wants, второй альбом британской вокалистки Джо Хэрроп – отличный повод для знакомства. Джо родом с северо-востока Англии, росла в семье, далекой от музыки и ее вкусы формировались на пластинках Нины Симон, Билли Холидэй и Арьеты ...