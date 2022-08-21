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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Lodestar Trio - Bach to Folk

Lodestar Trio - Bach to Folk

21.08.2022

Lodestar Trio - Bach to Folk

«Это альбом, обращенный к поклонникам музыки Баха, барокко, фольклорной музыки Севера, а также ко всем, кто не равнодушен к прекрасному исполнению музыки струнных». В принципе этой цитаты Джо Фроста из его liner notes к дебютному альбому Lodestar Trio под названием Bach to Folk было бы достаточно для характеристики нового релиза Naxos World и ARC Music – тут все сказано точно и правильно. Но было бы неправильно оставить потенциальных слушателей этого альбома (уверен, их будет немало!) без рассказа о музыкантах, составивших Lodestar Trio и хотя бы краткого перечисления программы альбома Bach to Folk.

Живущий в Лондоне англо-германского происхождения скрипач Макс Бэйли получил классическое образование. Он закончил Школу им. Иегуди Менухина, учился также в Кембридже и Берлине, особенно любит музыку Баха и композиторов барокко. В то же время Макс – неустанный коллаборатор, постоянно находящийся в поиске новых прочтений и тембровых красок. Он работал со Стивом Райхом и Бобби МакФеррином, Джоном Уильямсом и Бьорк, выступал в Швейцарии, Китае, Южной Африке… Словом, это очень открытый к креативным экспериментам музыкант. Норвежец Олаф Люксенгард Мелва играет на традиционном народном струнном инструменте хардингфеле, который еще называют норвежской скрипкой. Он – основатель норвежско-шведского фольклорного ансамбля Sver, Nordic Fiddlers Bloc, но наиболее плодотворный творческий союз возник у него со шведским музыкантом Эриком Рюдваллем, играющим на никельхарпе, традиционном народном инструменте, иногда называемым «шведской клавишной скрипкой». В Швеции этот инструмент – символ местной фольклорной музыки. Вместе Мелва и Рюдвалль записали несколько альбомов. Когда приятель показал как-то Бэйли видео с записью игры Олафа и Эрика, последний был в восторге и немедленно написал письмо в Норвегию с предложением создать общий проект.

Рождение ансамбля Lodestar Trio несколько затянулось из-за пандемии, но в 2021 году Макс все же отправился в Норвегию, и в церкви города Рёрус в центральной части страны Макс, Олаф и Эрик записали представляемый нами альбом с очень точным названием: он действительно соединил Баха с нордическим фолком. Музыка Баха занимает более половины программы альбома. Звучание трех струнных, классической скрипки Бэйли, сделанной в середине ХIХ века, хардингфелле Мелвы и никельхарпы, сделанной для Рюдвалля по специальному заказу, в применении к музыке гениального Иоганна Себастьяна Баха дает поразительный и очень симпатичный эффект. Позволю себе назвать две пьесы, особенно мне понравившиеся. Это Overture (Suite) No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air, "Air on the G String" и Cello Suite No. 5 in C Minor, BWV 1011: IV. Sarabande в совместной аранжировке музыкантов Lodestar Trio. Вошли в программу и еще несколько образчиков музыки барокко: Canzoni overo sonate concertate per chiesa e camera, Book 3, Op. 12: Ciaccona итальянца Тарквинио Мерулы, фрагмент оперы «Альцеста» французского композитора Жана-Батиста Люлли и Pièces de clavecin, Book 2: 6th Ordre in B-Flat Major: Les baricades mistérieuses еще одного знаменитого француза той эпохи, Франсуа Куперена. Кроме того, музыканты исполнили несколько традиционных скандинавских мелодий и ряд собственных сочинений, из которых выделю Rolling to Røros Макса Бэйли. Это надо услышать!

© & (p) 2022 Naxos World / ARC Music

17 tks / 53 mins

(Max Baillie – vi, viola (tks 7, 13 & 14); Olav Luksengård Mjelva – Hardanger fiddle; Erik Rydvall – nyckelharpa;)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Норвегия, Швеция
музыкальный стиль
академическая музыка


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