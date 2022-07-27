Lauren Henderson - La Bruja

Эффектная внешность у Лорин Хендерсон, не правда ли? Поверьте - ее вокал не менее эффектен. А проверить это утверждение легко: достаточно послушать последний альбом Лорин под названием La Bruja, который она выпускает 29 июля на собственном лейбле Brontosaurus Records. Лорин Хендерсон уже знакома нашим читателям: в 2019 году мы писали о ее работе Alma Oscura и там же подробно рассказано и о биографии Лорин. Так вот, новый, девятый по счету альбом Хендерсон в качестве лидера, существенно отличается от той работы по своей стилистике. Здесь Лорин поет исключительно по-испански и весь альбом сделан в эстетике афро-латинского джаза.
Вошло в него 11 композиций, из которых четыре сочинила сама Лорин. Тут есть и классические стандарты латинского джаза, такие, как Perfidia, Veinte Años или Silencio, и специфически региональная музыка, бытующая в мексиканской провинции Веракрус. Я имею ввиду титульную песню La Bruja. По-испански это слово означает «ведьма». Хендерсон обращается к истории черных рабов, привезенных в Новый Свет из Африки, к ситуациям, когда женщины, хранившие память, ритуалы и обряды своей родины, слыли у хозяев-плантаторов ведьмами. Уроженка Новой Англии, штата Массачусетс, Хендерсон вспоминает и печально знаменитую историю салемских ведьм, когда 14 женщин в городке Сейлем в том же Массачусетсе в конце ХVII века были казнены, как ведьмы, по обвинению в колдовстве. Теме рабства посвящена и собственная песня Лорин под названием Amistad, воскрешающая историю рабов, поднявших бунт на судне с этим названием и захвативших его. Так уж случилось, что именно эти две песни - La Bruja и Amistad – показались мне самыми сильными в этой программе. Но слушать голос Лорин Хендерсон приятно в каждом треке. Теплота звучания, интонационная точность, красивый тембр голоса не случайно снискали певице много весьма положительных откликов в прессе и признание у слушателей.
Конечно, короля делает свита, и ассистировала Лорин в этом проекте отличная команда опытных профессионалов. Особо выделю здесь Джоэля Росса, юную и уже признанную звезду вибрафона в джазе. Правда, он в этом проекте, понятно, не на первых ролях, но вы наверняка оцените мастерство этого музыканта в таких треках, как Veinte Años или La Bruja.
© & (p) 2022 Brontosaurus Records
11 tks / 38 mins
(Lauren Henderson - voc; Joel Ross - vibe, Nick Tannura, Gabe Shnider – g; Sean Mason, John Chin – p; Eric Wheeler – b; Joe Dyson – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН