Lauren Henderson - La Bruja

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Lauren Henderson - La Bruja

Lauren Henderson - La Bruja

27.07.2022

Lauren Henderson - La Bruja

Эффектная внешность у Лорин Хендерсон, не правда ли? Поверьте - ее вокал не менее эффектен. А проверить это утверждение легко: достаточно послушать последний альбом Лорин под названием La Bruja, который она выпускает 29 июля на собственном лейбле Brontosaurus Records. Лорин Хендерсон уже знакома нашим читателям: в 2019 году мы писали о ее работе Alma Oscura и там же подробно рассказано и о биографии Лорин. Так вот, новый, девятый по счету альбом Хендерсон в качестве лидера, существенно отличается от той работы по своей стилистике. Здесь Лорин поет исключительно по-испански и весь альбом сделан в эстетике афро-латинского джаза.

Вошло в него 11 композиций, из которых четыре сочинила сама Лорин. Тут есть и классические стандарты латинского джаза, такие, как Perfidia, Veinte Años или Silencio, и специфически региональная музыка, бытующая в мексиканской провинции Веракрус. Я имею ввиду титульную песню La Bruja. По-испански это слово означает «ведьма». Хендерсон обращается к истории черных рабов, привезенных в Новый Свет из Африки, к ситуациям, когда женщины, хранившие память, ритуалы и обряды своей родины, слыли у хозяев-плантаторов ведьмами. Уроженка Новой Англии, штата Массачусетс, Хендерсон вспоминает и печально знаменитую историю салемских ведьм, когда 14 женщин в городке Сейлем в том же Массачусетсе в конце ХVII века были казнены, как ведьмы, по обвинению в колдовстве. Теме рабства посвящена и собственная песня Лорин под названием Amistad, воскрешающая историю рабов, поднявших бунт на судне с этим названием и захвативших его. Так уж случилось, что именно эти две песни - La Bruja и Amistad – показались мне самыми сильными в этой программе. Но слушать голос Лорин Хендерсон приятно в каждом треке. Теплота звучания, интонационная точность, красивый тембр голоса не случайно снискали певице много весьма положительных откликов в прессе и признание у слушателей.

Конечно, короля делает свита, и ассистировала Лорин в этом проекте отличная команда опытных профессионалов. Особо выделю здесь Джоэля Росса, юную и уже признанную звезду вибрафона в джазе. Правда, он в этом проекте, понятно, не на первых ролях, но вы наверняка оцените мастерство этого музыканта в таких треках, как Veinte Años или La Bruja.

© & (p) 2022 Brontosaurus Records

11 tks / 38 mins

(Lauren Henderson - voc; Joel Ross - vibe, Nick Tannura, Gabe Shnider – g; Sean Mason, John Chin – p; Eric Wheeler – b; Joe Dyson – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
Латинский джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Dusan Jevtovic No Answer Project - Live In Barcelona

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, Испания, Сербия
  • музыкальный стиль: прог-рок, фьюжн
Впервые проект Душана Евтовича No Answer заявил о себе одноименным альбомом в 2017 году. Все три участника проекта входят в круг музыкантов MoonJune Records и чаще или реже записывались на этом лейбле. Именно благодаря шефу нью-йоркского ...
подробнее
03.02.2022

E3 by Alex Lakusta - Transmit Slow

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: авангард, кроссовер, современный джаз
Басист Алекс Лакуста родился в канадской провинции Альберта, но сейчас он живет и работает в Торонто и здесь он организовал ансамбль E3 by Alex Lakusta, инструментальное трио с участием клавишника Джоша Смайли и ударника Кигана Эскрита, ...
подробнее
23.05.2022

Elsa Nilsson - Coast Redwoods 41°32’09.8”N 124°04’35.5”W

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Швеция
  • музыкальный стиль: современный джаз
Не первый раз слушаю альбомы Эльзы Нильссон, и всегда поражаюсь богатсву фантазии и неистощимой креативности живущей в Нью-Йорке шведской флейтисткм и композитора. Каждая ее новая работа радикально отличается от предыдущей. Не стал ...
подробнее
04.03.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com