Bill O’Connell - A Change is Gonna Come

С джазовым пианистом из Нью-Йорка Биллом О’Конеллом (р.1953) мы встречались последний раз в 2015 году, на его дуэтном с саксофонистом и флейтистом Стивом Слеглом альбоме Power Of Two. Тот диск был записан на лейбле Panorama Records, а вскоре после его записи Билл подписал долгосрочный контракт с Savant Records и с тех пор его альбомы выходят здесь. Представляемый сегодня A Change is Gonna Come должен появиться в конце января и станет уже третьим альбомом с логотипом этой компании.
На этот раз О’Конелл пригласил для участия в записи четверых партнеров. Все они – люди с большим опытом и громкими именами. С басистом Линкольном Гойнсом О’Конелл долго работал в ансамбле флейтиста Дейва Валентайна. Уже в третий раз приглашает он и саксофониста Крейга Хэнди – вместе они тоже работали в латинском биг-бэнде Конрада Хервига (когда-то Билл в принципе начинал с латинского джаза у знаменитого кубинца Монго Сантамарии). Эхом его латинских увлечений стало приглашение перкуссиониста кубинского происхождения Педрито Мартинеса. А вот с ударником Стивом Джорданом, заменившим за ударной установкой Rolling Stones покойного Чарли Уоттса, О’Конелл знаком давно, но эта запись стала их первой совместной работой.
Программу О’Конелл составил из некольких известных стандартов (самый знаменитый – это финальный My Foolish Heart) и собственных композиций – рефлексий ветерана джаза на то, что он видит вокруг себя в современной Америке. Тут и Covid Blues (без комментариев), и A Prayer For Us, что можно прочесть и как A Prayer For US, и ряд других пьес, среди которых надо отметить Sun For Sonny, посвященную великому Сонни Роллинсу, с которым работали многие в этом квинтете. А, возвращаясь к рефлексиям О’Конелла, свет в конце туннеля он все же видит: не зря же альбом получил название по гимноподобной композиции Сэма Кука A Change is Gonna Come. Стилистически альбом выдержан в духе классического хард-бопа и сделан на очень высоком уровне. Особенно хороши Джордан (не зря на него положил глаз Мик Джеггер), Хэнди и, разумеется, сам О’Конелл.
Этот высококлассный пианист довольно долго оставался «музыкантом для музыкантов» и был известен гораздо менее, чем того заслуживал. Парадоксально, но именно сейчас к джазовому ветерану пришло громкое официальное признание: Билл удостоился первой в своей жизни номинации на Грэмми за аранжировку композиции Chopsticks на новом альбоме Ричарда Барраты. A Change is Gonna Come увидит свет 28 января. Кто знает, может быть, через 3 дня (то есть 31 января) мы сможем аттестовать этот проект, как альбом лауреата Грэмми!
© & (p) 2022 Savant Records
10 tks / 61 mins
(Bill O’Connell – p; Lincoln Goines – b; Steve Jordan – dr; Pedrito Martinez – perc; Craig Handy – ts, ss;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotion
Леонид АУСКЕРН