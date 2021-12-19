Bill O’Connell - A Change is Gonna Come

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Bill O’Connell - A Change is Gonna Come

19.12.2021

Bill O’Connell - A Change is Gonna Come
С джазовым пианистом из Нью-Йорка Биллом О’Конеллом (р.1953) мы встречались последний раз в 2015 году, на его дуэтном с саксофонистом и флейтистом Стивом Слеглом альбоме Power Of Two. Тот диск был записан на лейбле Panorama Records, а вскоре после его записи Билл подписал долгосрочный контракт с Savant Records и с тех пор его альбомы выходят здесь. Представляемый сегодня A Change is Gonna Come должен появиться в конце января и станет уже третьим альбомом с логотипом этой компании.

На этот раз О’Конелл пригласил для участия в записи четверых партнеров. Все они – люди с большим опытом и громкими именами. С басистом Линкольном Гойнсом О’Конелл долго работал в ансамбле флейтиста Дейва Валентайна. Уже в третий раз приглашает он и саксофониста Крейга Хэнди – вместе они тоже работали в латинском биг-бэнде Конрада Хервига (когда-то Билл в принципе начинал с латинского джаза у знаменитого кубинца Монго Сантамарии). Эхом его латинских увлечений стало приглашение перкуссиониста кубинского происхождения Педрито Мартинеса. А вот с ударником Стивом Джорданом, заменившим за ударной установкой Rolling Stones покойного Чарли Уоттса, О’Конелл знаком давно, но эта запись стала их первой совместной работой.

Программу О’Конелл составил из некольких известных стандартов (самый знаменитый – это финальный My Foolish Heart) и собственных композиций – рефлексий ветерана джаза на то, что он видит вокруг себя в современной Америке. Тут и Covid Blues (без комментариев), и A Prayer For Us, что можно прочесть и как A Prayer For US, и ряд других пьес, среди которых надо отметить Sun For Sonny, посвященную великому Сонни Роллинсу, с которым работали многие в этом квинтете. А, возвращаясь к рефлексиям О’Конелла, свет в конце туннеля он все же видит: не зря же альбом получил название по гимноподобной композиции Сэма Кука A Change is Gonna Come. Стилистически альбом выдержан в духе классического хард-бопа и сделан на очень высоком уровне. Особенно хороши Джордан (не зря на него положил глаз Мик Джеггер), Хэнди и, разумеется, сам О’Конелл.

Этот высококлассный пианист довольно долго оставался «музыкантом для музыкантов» и был известен гораздо менее, чем того заслуживал. Парадоксально, но именно сейчас к джазовому ветерану пришло громкое официальное признание: Билл удостоился первой в своей жизни номинации на Грэмми за аранжировку композиции Chopsticks на новом альбоме Ричарда Барраты. A Change is Gonna Come увидит свет 28 января. Кто знает, может быть, через 3 дня (то есть 31 января) мы сможем аттестовать этот проект, как альбом лауреата Грэмми!

© & (p) 2022 Savant Records

10 tks / 61 mins

(Bill O’Connell – p; Lincoln Goines – b; Steve Jordan – dr; Pedrito Martinez – perc; Craig Handy – ts, ss;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotion

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
хард-боп


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Carter / Ishito / Plaks / Swanson / Panikkar - Open Question Vol.1

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Япония
  • музыкальный стиль: авангард
Ветерана нью-йоркского фри-джаза, мультиинструменталиста и композитора Дэниэла Картера (р.1945) связывают давние творческие и дружеские отношения с итальянским ударником Фелерико Уги. Довольно давно мне довелось писать об альбоме Navajo ...
подробнее
12.12.2021

Dave Stryker - As We Are

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Наверное, никто не будет отрицать, что почти сорокалетняя карьера американского джазового гитариста Дэйва Страйкера последнее десятилетие все время идет в гору. Музыкант записал за это время целый ряд очень успешных альбомов. Но свой 34-й ...
подробнее
28.11.2021

Don Macdonald - Shifting Sands

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: фьюжн
Канадский музыкант Дон Макдональд впервые гостит на страницах нашего сайта, поэтому сначала немного о нем самом. Дон Макдональд (р.1966) живе в городе Нельсон в Британской Колумбии. Более всего он известен как композитор, который пишет ...
подробнее
21.11.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com