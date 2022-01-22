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The Dave Wilson Quartet - Stretching Supreme
22.01.2022
Еще один венок к виртуальному монументу одному из величайших гениев джаза Джону Колтрейну. На сей раз его возложил альбомом Stretching Supreme американский мультиинструменталист и композитор Дэйв Уилсон. Человек он очень разносторонний. Дэйв, ученик Ловано и Либмэна, играет на трех типах саксофонов, кларнете, флейте. Играет самую разную музыку – от народной немецкой музыки с немецким ансамблем Happy Wanderers и до авангарда в проекте Free Jazz Explorations. Но главная любовь его жизни – это Джон Колтрейн. Когда-то Уилсон начинал с игры на кларнете, но альбом Колтрейна Live at the Village Vanguard перевернул все. Дэйв стал саксофонистом по специализации и последовательным колтрейнистом в работах своего квартета.
Stretching Supreme – его седьмой альбом в качестве лидера. Альбом концертный. Состоит он из записей, сделанных в октябре 2017 года в клубе Chris' Jazz Café в Филадельфии с его постоянным квартетом, в который входят пианист Кирк Риз, басист Тони Марино и ударник Алекс Риц (пять треков) и еще двух треков, записанных там же, но уже в марте 2018 года. Там Рица сменил за ударной установкой местный музыкант Дон Монаган. На первом выступлении Уилсон играл исключительно музыку Колтрейна, пожалуй, самые знаменитые его произведения - A Love Supreme (три части сюиты), Dear Lord и Naima. Из второго концерта в альбом вошли собственная композиция Уилсона On the Prairie ( в ней он играет на сопрано-саксофоне) и стандарт Генри Манчини и Джонни Мерсера Days of Wine and Roses.
Исполнение музыки Колтрейна квартетом Уилсона впечатляет. Уилсон благоразумно не пытается имитировать эмоциональный накал игры позднего Колтрейна, отражавший его духовные поиски, а делает упор на технически безукоризненную игру в своих собственных интерпретациях этих пьес, достаточно свежих и оригинальных. А две более поздние записи подтверждают незаурядное мастерство этого музыканта и любовь к мэйнстрим-джазу. Отдельно надо отметить высокое качество звучания, которому альбом обязан звукоинженеру Кенту Хекмэну.
© & (p) 2022 Dave Wilson Music
7 tks / 76 mins
(Dave Wilson – ts, ss; Kirk Reese – p; Tony Marino – b; Alex Ritz (tks 1-3,6,7), Don Monaghan (tks 4,5) – dr;)
Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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