VRï - islais a genir

И название ансамбля, и название его альбома вряд ли сможет «расшифровать» хотя бы один из сотни наших читателей. В переводе VRï означает что-то типа «Вверху», а название альбома можно перевести, как «Напевный шепот». Звучат они на валлийском языке, и чтобы понять, какую музыку исполняют артисты VRï , нам не обойтись без экскурсии в историю Уэльса. Но сначала – немного об истории самой группы. VRï возник летом 2016 года. В состав группы вошли скрипачи Патрик Раймс и Анейрин Джонс, а также виолончелист Джордан Прайс Уильямс. Поют в ансамбле все трое. Первый альбом VRï Tŷ Ein Tadau («Дом наших отцов») появился в 2019 году и сразу принес коллективу много наград. В Уэльсе он был назван лучшим альбомом при присуждении Премий Уэльса в области фольклора, а кроме того удостоился престижной номинации на премию в области фолк-музыки от Би-Би-Си 2. И вот, три года спустя на валлийском лейбле bendigedig группа представляет свой второй альбом islais a genir.
Пятнадцать треков альбома – это валлийская народная музыка, исполняемая на родном для музыкантов языке и в их аранжировках. В нескольких треках к традиционным мотивам музыканты добавляют собственную музыку или лирику. В трех треках к мужскому трио присоединяет свой голос певица и поэтесса Бет Келин, в композиции Canu’r Canrifoedd звучат ее стихи. У валлийской культуры в целом и у музыки в частности – нелегкая история. Валлийский язык после официального объединения с Англией был долгое время запрещен. Ирония состоит в том, что этот запрет ввел Генрих VIII, король из династии Тюдоров, известной своими валлийскими корнями. В более либеральные времена, уже в XVIII -ХIХ веках, против народной музыки резко выступала методистская церковь. Она приобрела большую популярность в Уэльсе, как антитеза церкви англиканской, но строгим нравам методистов были не по душе народнве песни и танцы, музыка веселых праздников и посиделок в пабах. Церковь продвигала только хоровую музыку духовного содержания. Кстати, сохранением многих традиционных напевов валлийская культура обязана местным цыганам-кочевникам, увозившим эти песни в своих кибитках из-под строгого церковного надзора. Сегодня валлийский язык, один из немногих живых кельтских языков, продолжает развиваться в куда более благоприятных условиях, а традиции народной музыки в наши дни стремится возрождать, среди прочих, ансамбль VRï.
Это нелегкая задача. Когда-то национальным музыкальным инструментом валлийцев, как у всех кельтов, была арфа, специфичная трехрядная валлийская арфа. Традиция исполнения на ней утеряна. Музыканты VRï вместо нее используют скрипки и даже виолончель. В islais a genir звучат и другие инструменты. Но нет никакой ритм-группы, нет ударных. Музыка строится на сложном переплетении инструментальных голосов и пения, старинных традиций и приемов современной камерной музыки. И результат выглядит удивительно интересным. Естественно, ты не понимаешь, о чем поют артисты, но искренность, энергетика, специфичный драйв этих песен завораживают. А песни, многим из которых более двухсот лет, рассказывают о простых радостях и будничных заботах простых людей и по содержанию, думаю, мало отличаются от таких же песен других народов. Но VRï дают нам редкую возможность почувствовать специфику именно валлийского фолка, пусть и несколько осовремененного. И за это можно только поблагодарить этот коллектив.
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