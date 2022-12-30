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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Vladimir Luchansky / Vitaliy Ovchinnikov - Language Of Mismatch

Vladimir Luchansky / Vitaliy Ovchinnikov - Language Of Mismatch

30.12.2022

Vladimir Luchansky / Vitaliy Ovchinnikov - Language Of Mismatch

С Виталием Овчинниковым, авангардным гитаристом из Санкт-Петербурга, наши читатели уже встречались в рецензии на альбом Displacements (2021). Тот проект, изданный небольшим лейблом Виталия ExtraNotes, был записан в формате квинтета. Новая работа, также увидевшая свет на ExtraNotes, во многом, как мне показалось, отличается от предыдущей.

Самое очевидное – это формат. Language Of Mismatch – это дуэт Овчинникова, играющего здесь на гитаре, а также извлекающего звуки из различных объектов, с альт-саксофонистом Владимиром Лучанским. Альбом был записан за две сессии в июле 2022 года в питерском кластере «Вавилов Лофт». В результате программу альбома составили три больших импровизационных полотна: десятиминутные Boiling Locations и Cannot Go Back There, а также пятнадцатиминутная пьеса Speaking Within A Box. И, сравнивая музыку Language Of Mismatch с предыдущей работой Овчинникова, обнаруживаешь, что взаимосвязь музыкальных линий между исполнителями, пусть контурная, но вполне ощутимая в Displacements, здесь выглядит иначе. В дуэте Лучанский и Овчинников демонстрируют тотальную свободу самовыражения. При этом их инструменты словно олицетворяют различные человеческие темпераменты. Саксофон Лучанского с его отрывистыми спонтанными фразами или отдельными звуками – это явный холерик, особенно в первом треке Boiling Locations, в то время, как Овчинников, будь то в роли алеаторического перкуссиониста или плавно перебирающего струны гитариста – это, скорее, флегматик. В этом смысле становится понятнее название альбома, которое в переводе с английского выглядит, как «Язык несоответствий».

Тем не менее, любой язык – это средство общения. И «несоответствия» по ходу каждой из композиций пытаются «общаться». Наиболее рельефно этот процесс постепенного роста взаимопонимания отражает, на мой вкус, Cannot Go Back There. Разные темпераменты пытаются уживаться друг с другом, и, к третьей композиции Speaking Within A Box с гитарным интро от Овчинникова, хрупкий баланс устанавливается. Каждый остается самим собой, но импровизация приобретает более цельный характер, а аморфность композиции преображается уже в некую структуру. Не знаю, насколько корректно сравнение дуэта Лучанский / Овчинников с аналогичными британскими (Ивен Паркер / Дерек Бэйли) или скандинавскими (Матс Густафссон / Давид Стакенес) примерами. В искусстве свободной импровизации все относительно и зависит не только от характера партнеров, но даже от их настроения в тот или иной момент времени. Тут можно говорить лишь о внешней, по инструментарию, схожести. А экспрессия, с которой работали в те два июльских дня Владимир и Виталий, их талант удерживать внимание слушателя, наконец, изобретательность их импровизаций, делают Language Of Mismatch весьма привлекательным для любителей авангарда и фри-джазового, и выходящего за эти условные рамки.

© & (p) 2022 Extra Notes

3 tks / 37 mins

(Vladimir Luchansky – as; Vitaliy Ovchinnikov – el.g, objects;)

Линк предоставил Vitaliy Ovchinnikov

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард


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