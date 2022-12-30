Vladimir Luchansky / Vitaliy Ovchinnikov - Language Of Mismatch

Не первый раз и с неизменным удовольствием комментирую на наших страницах работы дуэта Джима Селфа и Джона Чьодини. Многое о них рассказано в предыдущих рецензиях. Повторяться нет смысла, поэтому напомню только конспективно: очень необычный и редкий ...