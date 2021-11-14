Wadada Leo Smith / Henry Kaiser / Alex Varty - Pacifica Koral Reef

На 7 января 2022 года нью-йоркский независимый лейбл 577 Records назначил релиз этого альбома. Рискну предположить, что он станет одним из самых значительных, как в каталоге лейбла, так и в творчестве одного из сильнейших трубачей современного джаза Вадады Лео Смита. Со времен своего участия в чикагской Association for the Advancement of Creative Musicians Лео Смит (Вададой он стал позже, увлекшись растафарианством, а ныне, после принятия ислама, его полное имя звучит, как Ишмаэль Вадада Лео Смит) работает преимущественно в сфере фри-джаза и свободной импровизации, является автором более, чем 50 альбомов.
Pacifica Koral Reef состоит из всего одной композиции, длящейся почти час. Написана она Вададой с помощью придуманной им альтернативной системы записи музыки, которую он именует Ankhrasmation (анкрасмэйшн). В этом сочетании Ankh соответствует египетскому символу жизни, Ras – эфиопскому титулу вождя, а Ma – матери. Система Вадады представляет собой комбинацию символов, цветных пятен и линий и не случайно его графические записи музыки удостаивались презентаций, как объекты визуального искусства. Но оставим эту экзотику и сосредоточимся на музыке, как бы она не записывалась.
Запись программы осуществлялась в январе 2017 года в калифорнийских студиях. Партнерами Вадады стали гитарист Генри Кайзер, с которым он знаком еще с конца 70-х годов и сделал несколько совместных проектов, и еще один гитарист, Алекс Варти, игравший в основном экспериментальную рок-музыку и известный более, как музыкальный журналист. Pacifica Koral Reef проникнут беспокойством по поводу экологического состояния нашей планеты, медленно теряющей одно из своих чудес – коралловые рифы. В музыкальном плане эта тема отражена затейливо: сам Смит вступает почти на одиннадцатой минуте звучания композиции: до этого мы слышим только звучание гитары. Бурные пассажи сменяются медленным таянием звуков в тишине, порой и труба, и гитары забираются высоко-высоко, кажется, что чуть ли не до ультразвука. Музыка очень экспрессивная, драматичная и интересная, делающая честь и исполнителям, и ее создателю.
© & (p) 2022 577 Records
1 tk / 55 mins
(Wadada Leo Smith – tp; Henry Kaiser, Alex Varty – g;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН