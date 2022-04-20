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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Peter Erskine / Alan Pasqua / Darek Oles - Live In Italy

20.04.2022

Peter Erskine / Alan Pasqua / Darek Oles - Live In Italy
Три громких имени на обложке этого альбома. Питер Эрскин (р.1954) – знаменитый джазовый ударник, двухкратный лауреат Грэмми. Он работал с Weather Report, Хаббардом, Скофилдом, Фризеллом, Аберкромби, братьями Брекерами, Дайаной Кролл и многими другими звездами джаза. Но помимо джаза Эрскин известен и сотрудничеством с академическими музыкантами. Британский композитор Марк-Энтони Тернидж даже посвятил ему сольный концерт под названием Erskine. Пианист Алан Паскуа (р.1952) в равной степени принадлежит миру джаза и рок-музыки. Среди его партнеров – Тони Уильямс и Сантана, Боб Дилан и Джон Фогерти. Паскуа был в 80-х годах основателем рок-группы Giant. Басист Дарек Олес (р.1963) родился во Вроцлаве и звали его тогда Дариуш Олешкевич. С 1987 года он живет и с успехом работает в США. Его стиль игры близок к Чарли Хэйдену, который в начале американской карьеры Дарека немало помог последнему.

Все трое не раз работали вместе и в рамках трио Питера Эрскина осенью 2021 года совершили двунедельный тур по Италии, где во время концерта в городе Камольи 19 ноября и была сделана запись, првращенная принадлежащим Эрскину лейблом Fuzzy Music в альбом Live In Italy. Трио исполняет здесь собственную авторскую музыку (больше всего – Алана Паскуа, целых пять композиций), а также известные стандарты, например, Nuages Джанго Рейнхардта. В программу вошли и два трибьюта: New Hope – это посвящение Паскуа Киту Джарретту, а финальная его же пьеса Dear Chick – дань памяти Чика Кориа. Начинается же альбомом медленной, очень лиричной композицией Паскуа Agrodolce, где его почти академически звучащему фортепьяно очень тонко аккомпанирует Олес. Сам Дарек также отметился эффектным интро в собственной композиции Snowglobe. Эрскин сочинил очень любопытную по темпоритму композицию Three-Quarter Molly, в названии которой угадывается отсылка к пьесе другого выдающегося ударника Элвина Джонса Тhree Card Molly. Большинство пьес звучит в медленном и среднем темпе и дает возможность знатокам посмаковать искусство игры каждого из участников, прекрасно взаиможействующих друг с другом.

Еще один известный джазмен, басист Джон Патитуччи, в своих liner notes к этому релизу пишет: «Неудивительно, что Питер Эрскин, Алан Паскуа и Дарек Олес, играющие вместе уже много лет, являются прекрасной иллюстрацией того, почему игра трио в джазе столь важна, красива, тонка и, в конечном счете, вдохновляюще эффектна.» Остается только присоединиться к этому мнению.

© & (p) 2022 Fuzzy Music

10 tks / 69 mins

(Peter Erskine – dr; Alan Pasqua – p; Darek Oles – b;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Польша, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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