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Plantas Horribles - Plantas Horribles
22.07.2022
Первое, что видишь, знакомясь с новым альбомом, - это обложка. Обложка Plantas Horribles мне понравилась. А когда я узнал, кто ее автор, то зауважал Камиллу Неббия еще больше. С этой талантливой аргентинской саксофонисткой наши читатели могли познакомиться уже по нескольким альбомам – от дуэта до квинтета. На сей раз представляем дебютный альбом квартета под названием Plantas Horribles (что-то вроде «Ужасные растения» по-русски), который его участники назвали просто именем группы. Не знаю, будет ли у этого проекта продолжение, поскольку, как следует из пресс-релиза, Камилла живет сейчас в Гамбурге, в Германии, а проживший восемь лет в Буэнос-Айресе перуанский бас-гитарист Райан Валенча Жоао уже вернулся на родину, но будет жаль, если дебютником все и ограничится.
Всех, кроме Неббии, участников группы ранее мне слышать не доводилось. Это, помимо перуанца Валенчи Жоао, еще два аргентинца - гитарист Мартин Альенде Медина и ударник Ариэль Инверницци Овьедо. Подробнее про Камиллу Неббия можно прочесть в более ранних обзорах (их легко найти на сайте по имени мисполнителя), что же касается ее партнеров по этому проекту, то все они люди опытные, активно участвовавшие в самых разных составах и предпочитающие преимущественно импровизационную музыку «свободного покроя». Так что, в рамках Plantas Horribles все четверо в 2020 году счастливо нашли друг друга.
Альбом у них получился небольшой по объему, но очень разнообразный и интересный по содержанию. В чуть менее полу-часа звучания вместилось целых 12 треков. Как вы понимаете, большинство из них совсем невелики – до двух минут, но при этом тут можно выделить такие интересные «музыкальные эскизы», как удивительную по сонористике Se Equivoco, изящный жиалог саксофона и гитары в La Pelicula, драматичную по настроению PH Cruza El Rio и апофеоз тотального фри-джаза в PH3. Три пьесы в программе имеют несколько больший объем – около четырех минут, и мне искренне жаль, что их так немного, потому что именно СТМ и La Chacarera Del Diablo мне показались самыми эффектными номерами в альбоме. В первом случае мы имеем дело со встречей нойза и фри-джаза, где бас-гитара и ударные задают мощнейший и жесткий ритм, на фоне которого безмятежно щебечет саксофон, а во втором инфернальность названия очень живо передают те же Инверницци Овьедо и Валенча Жоао и весьма креативно работает на своем тенор-саксофоне Неббия. Думаю, поклонникам авангардной музыки этот релиз должен понравиться.
© & (p) 2022 Numeral Records
12 tks / 28 mins
(Camila Nebbia – ts; Martin Allende Medina – g; Raian Valença João – el.b; Ariel Invernizzi Oviedo – dr, perc;)
Линк предоставил Matías Formica, Neue Numeral
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина,
Перу
музыкальный стиль
авангард
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