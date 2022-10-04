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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Pablo Lanouguere Quintet - Altar

Pablo Lanouguere Quintet - Altar

04.10.2022

Pablo Lanouguere Quintet - Altar

Абсолютно новое для меня и для наших читателей имя. Ранее не приходилось встречаться с музыкой аргентинского басиста и композитора Пабло Ланугера, а потому некоторые биографические подробности будут не лишними. Уроженец Буэнос-Айреса, получивший музыкальное образование на родине, Ланугер девять лет назад перебрался в Нью-Йорк. Здесь он участвует в различных коллаборациях, преимущественно с музыкантами латинского происхождения, в 2016 году Пабло вошел в состав секстета Abaddon, играющего традиционную музыку танго. В 2019 году он организовал собственный квинтет, с которым уже выпустил альбом Eclectico. В середине октября текущего года шведский лейбл Piano Piano Records издает второй альбом Pablo Lanouguere Quintet, который называется Altar.

Квинтет Ланугера почти полностью состоит из представителей аргентинской музыкальной диаспоры в Нью-Йорке: это пианист Эмилио Теубал, гитарист Федерико Диас и ударник Франко Пинна. И лишь один музыкант в квинтете – не аргентинского происхождения и, одновременно, единственный исполнитель, уже знакомый нашим читателям. Это прекрасная японская скрипачка Мег Окура, несколько альбомов которой с ее Pan Asian Chamber Jazz Ensemble при участии супруга Мег, известного саксофониста Сэма Ньюсома, рецензировал наш сайт. Кроме того, в ряде треков участвуют гости проекта: вокалистка Хуана Луна и бандонеонист Орасио Ромо.

Ланугер представляет в Altar программу из одиннадцати композиций собственного сочинения. Логика состава выдвигает в квинтете на позиции основных солистов гитару и скрипку, и, надо сказать, Окура и Диас прекрасно справляются с этой ролью, особенно в открывающем программу титульном треке, а также в одной из лучших, на мой вкус, композиций альбома Estamos Rodeados. Интересно выглядит и диалог фортепьяно и скрипки в Literal. Близкая сердцу автора фольклорная музыка Аргентина и прежде всего танго, чувствуются в целом ряде композиций, но особенно это заметно в Perro De Marmol и Un Lento Para Bailar, где саунд группы расцвечивает характерными красками бандонеон Ромо. Лиричность программе добавляют оба трека с вокалом, Desalma и Nada Más, где Хуана Лана поет на испанском языке. Но есть в программе и весьма энергичные треки, такие, как Tigran De La Pampa или You Wish You Played The Flute. Лидер квинтета не только организует общий саунд вместе с коллегами по ритм-группе, но и демонстрирует свое мастерство басиста в двух сольных номерах. Первый из них - это короткая композиция Here We Go Again, а вот финальный трек на четыре с половиной минуты Un Bondi A Ningún Lado, исполняемый Пабло на шестиструнном басу, очень ярко демонстрирует, каким лиричным и глубоко эмоциональным может быть звучание его инструмента.

О какой-то однозначной стилистике альбома говорить трудно. Я бы определил музыку Ланугера в этом альбоме, как кроссовер, где элементы джаза и музыки фьюжн неразрывно переплетены с фольклорными корнями, растущими из аргентинской почвы.

© & (p) 2022 Piano Piano Records

11 tks / 41 mins

(Pablo Lanouguere – b; Meg Okura – vi; Federico Diaz – g; Emilio Teubal – p; Franco Pinna – dr; with Juana Luna – voice (tks 5,10); Horacio Romo – bandoneon (tks 3,8);)

Линк предоставлен Pablo Lanouguere

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Япония
музыкальный стиль
кроссовер, фьюжн, современный джаз


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