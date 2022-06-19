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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Martín Proscia / Federico Solomiewicz - Rizoma

Martín Proscia / Federico Solomiewicz - Rizoma

19.06.2022

Martín Proscia / Federico Solomiewicz - Rizoma
Новый релиз аргентинского независимого лейбла Numeral Records знакомит с дуэтом саксофониста Мартина Прошиа и басиста Федерико Соломевича. Альбом Rizoma был записан ими в декабре 2021 года, но работа над этим проектом шла существенно дольше. Пять первых треков альбома сочинялись заранее, когда оба музыканта были ограничены в возможностях выступлений в связи с пандемией, и только последний, самый длинный трек E pur si muove стал плодом спонтанной совместной импровизации.

Оба музыканта уже не новички на аргентинской сцене. Федерико Соломевич – выпускник Национальной консерватории им. Мануэля де Фалья в Буэнос-Айресе. Джаз он начал играть, выступая в различных пост-боповых столичных составах. Позже от мэйнстрима его творческие интересы отдрейфовали к фри-джазу и современной креативной музыке. В персональной дискографии Федерико уже два авторских альбома: Cosas Rotas (2020) и Umbral (2021). Мартин Прошиа постарше своего партнера. Еще в 2009 году он основал саксофонный квартет Tsunami, работающий с музыкой современных аргентинских и зарубежных композиторов. Свой первый авторский альбом Прошиа выпустил в 2007 году, а на сегодня его дискография насчитывает семь альбомов. Сфера его интересов – это прежде всего свободная импровизация и камерная музыка. В последней категории он был удостоен в 2020 году престижной национальной премии Juan Carlos Paz в области композиции.

Если Прошиа и Соломевич ставили своей целью сразу поразить своих потенциальных слушателей, то это им удалось. Стартовый трек альбома под названием Picante сделан в эстетике нойза и предназначен явно не для слабонервных. Последующие треки менее радикальны. Это любопытное исследование сонористических возможностей саксофона и контрабаса в различных сочетаниях. Прошиа в разных треках играет на разных саксофонах, больше всего на баритон-саксофоне, в Hormigas – на сопрано и еще в двух треках на теноре. Соломевич работает на акустическом контрабасе, применяя технику игры как смычком (весьма впечатляюще в Doppel), так и пиццикатто. Дуэт, на мой вкус, у музыкантов получился. Это тот случай, когда сумма больше простого арифметического сложения частей. Вершиной же альбома мне показалась финальная пьеса E pur si muove. Но – это уже вопрос индивидуальных вкусов слушателя.

© & (p) 2022 Numeral Records

6 tks / 24 mins

(Martín Proscia - bars (1, 3, 6), ss (4), ts (2, 5); Federico Solomiewicz – b;

Линк предоставил Matias Formica, Numeral Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
авангард


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