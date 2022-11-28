Margaret Slovak Trio - Ballad for Brad

Гитаристка Маргарет Словак – далеко не новичок в джазе. Играть на гитаре она начала в 14 лет, а уже через два года впервые взошла на профессиональную сцену. Родом она из Денвера, а степень бакалавра получила в Сиэттле, среди ее педагогов были такие яркие гитаристы, как Джон Аберкромби и Ральф Таунер. Вообще же Маргарет много странствовала по стране, а сейчас живет в Остине, Техас. В 1988-93 годах Словак руководила в Нью-Йорке квартетом с участием Фреда Херша, Майкла Форманека и Майкла Сарина, с которым записала свой первый альбом FortheMoment (издан он был, правда, только в 2007 году). Потом она жила и работала в Портленде, много гастролировала, записывала новые работы (всего в ее дискографии четыре альбома). А потом, в 2003 году, была тяжелая автомобильная авария, от последствий которой после долгого и мучительного лечения она избавилась лишь недавно.
Альбом Ballad for Brad знаменует возвращение Маргарет Словак к активной работе. Ballad for Brad, альбом с полностью авторской музыкой (и с обложкой собственной работы), она записывала в формате трио с участием старинного партнера – ударника Майкла Сарина и известного басиста Харви Эс. Программа из десяти треков в целом решена в минорных тонах и носит очень личный характер в большинстве композиций. Самое название альбома и его титульной композиции – это посвящение ее мужу, Брэду Бухгольцу, долго боровшемуся с онкологическим заболеванием. Две пьесы, Song for Anne и Forty-Four посвящены не менее любимой покойной сестре. А начинается альбом двумя очень проникновенными пьесами: джазовым вальсом Again, где основная гитарная тема выглядит, как луч солнца, пробивающийся сквозь тучи и нежной балладой Flowers for Marie. Очень приятное впечатление оставил блюз Carrot Cake Blues, где наряду с лидером трио очень эффектно сыграл Харви Эс. Еще одна пьеса, где он выступает главным партнером Маргарет, это, возможно, лучшая вещь альбома, во всяком случае, на мой вкус, - Thirty-Three. Начинается она с короткого соло басиста, исполненного смычком, за которым следует эмоциональная партия Словак. Маргарет играет, как на обычной электрогитаре, так и на инструменте с нейлоновыми струнами. И в обоих случаях у нее очень красивый звук, интересные мелодические решения, нестандартные идеи. Хорошо, что такой мастер возвращается!
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