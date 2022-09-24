Marilyn Mazur’s Shamania - Rerooting

Венгерский барабанщик и композитор Ференц Немет уже почти двадцать лет (с 2003 года) живет и работает в Нью-Йорке и за эти годы смог выстроить весьма успешную карьеру на главной джазовой сцене мира. Уж если пресса производит его в ...