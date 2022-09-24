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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Marilyn Mazur’s Shamania - Rerooting

Marilyn Mazur’s Shamania - Rerooting

24.09.2022

Marilyn Mazur’s Shamania - Rerooting

Датская перкуссионистка и композитор с польско-афроамериканскими корнями (и родившаяся вдобавок в Нью-Йорке) Мэрилин Мазур – знаковая фигура не только на отечественной, но и на общеевропейской и даже мировой джазовой сцене. Как иначе характеризовать исполнительницу, работавшую с Майлсом Дэвисом, Гилом Эвансом, Уэйном Шортером, Яном Гарбареком, обладательницу самой престижной датской джазовой премии Jazzpar Prize за 2001 год и почти все последнее десятилетие прошлого века признаваемую критиками DownBeat «перкуссионисткой, заслуживающей большего признания».

Среди многочисленных проектов Мэрилин Мазур важное место занимает Shamania, чисто женский тентет, организованный Мэрилин в 2015 году. В нем играют представительницы трех скандинавских стран – Дании, Швеции и Норвегии (японская пианистка Макико Хирабаяши также давно живет и работает в Дании). Представляемый нами Rerooting – второй альбом в дискографии коллектива. Мазур подготовила для него довольно обширную программу из авторских композиций, из которых практически все (за единственным исключением) ранее не издавались.

Это композиции, сочиненные Мэрилин в разное время по разным поводам – приятным и не очень. Так, скажем, титульная пьеса Rerooting родилась в связи с первой встречей всех участниц Shamania после долгого периода ковидных ограничений, изоляции и отмен планировавшихся концертов. Но во всех шестнадцати треках альбома вас ждет фирменный звук Shamania – и вы убедитесь, что такое название дано коллективу не случайно. Вокальные партии Жозефины Кронхольм и Сиссель Веры Петтерсен действительно напоминают какие-то ритуальные обряды, а они, вдобавок, сопровождаются острыми партиями духовых, как привычных саксофонов, труб и тромбонов, так и редкостного традиционного козьего рога из Норвегии (Хильдегун Эйсет), и, конечно же, богатейшими и разнообразнейшими по темборовым краскам ритмическими рисунками. Ритм- это соль музыки Мэрилин Мазур. Она пользуется множеством самых разнообразных инструментов – от традиционных африканских и латиноамериканских перкуссионных конгас, уду, бонга, гонгов и до изобретенного в конце 60-х Роджером Уотерсом из Pink Floyd вотерфона, восходящего, в свою очередь, к тибетскому водяному барабану. И мало кто в мире столь свободно и впечатляюще оперирует всем этим арсеналом, как Мэрилин Мазур!

© & (p) 2022 Clap Your Hands Records

16 tks / 58 mins

(Josefine Cronholm – voice; Hildegunn Ǿiset - tp, goat horn; Lotte Anker – ts, ss; Sissel Vera Pettersen – voice, as; Lis Wessberg – tb; Makiko Hirabayashi – p, keyb; Ida Gormsen – el.b; Lisbeth Diers – congas, perc; Anna Lund – dr; Marilyn Mazur – perc, balaphone, calimba;)

Диск предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Дания, Норвегия, Швеция, Япония
музыкальный стиль
авангард, кроссовер


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