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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Aleksi Glick - Guitar and Me

10.04.2022

Aleksi Glick - Guitar and Me
Нью-йоркский гитарист и композитор Алекси Глик, человек, выросший в музыкальной семье и пошедший по стопам отца, является лидером группы Snack Cat, коллектива с достаточно размытыми стилистическими границами – тут и фанк, и соул, и ритм-энд-блюз, и рок. Snack Cat сотрудничает с таким уважаемым лейблом, как Ropadope, свой первый диск выпустил в 2019 году и концертирует на многих известных в Нью-Йорке площадках. Но Алекси в своих творческих исканиях пошел дальше. Ныне он представляет свой полностью сольный проект под названием Guitar and Me, где в течение почти часа оставляет слушателя наедине со звуком своей гитары, своим голосом (в двух треках) и своими музыкальными идеями.

В чем-то сольник Глика похож на работы Snack Cat – прежде всего, своей репертуарной пестротой (не зря критика называет эту работу путешествием по истории гитарной музыки), а в чем-то нет. И тут надо сразу обозначить, что джазовая основа, не всегда заметная в Snack Cat, здесь выходит на первый план. Чтобы ни играл Алекси, в каждом треке он остается именно джазовым гитаристом, много слушавшим и Мэтини, и Монтгомери, и Скофилда, и Юриса и развившим на этой базе свой собственную полистилистическую манеру игры.

Почти половина альбома – это собственные пьесы Алекси Глика. Стартовая композиция With Ease смотрится, как вполне актуальный пост-боповый джаз, титульная Guitar and Me намекает на интерес к бразильским интонациям босса-новы, а A Tune for Vic – прямой трибьют известному гитаристу Вику Юрису, которого Алекси почитает, как одного из своих учителей. А каверы в аранжировках Глика – это действительно чуть ли не вся история американской гитарной музыки. Знаменитая God Bless the Child Билли Холидэй – известнейший джазовый стандарт, как, впрочем, и Georgia on My Mind от Хоуги Кармайкла и Стюарта Горелла. Darn That Dream Джимми Ван Хьюзена записывал еще до Второй мировой войны Бенни Гудмэн – Глик исполняет эту пьесу в очень оригинальной версии. Casey Jones – это признание в любви классикам американского рока Grateful Dead, а Still Crazy Аfter All These Years – это тоже рок, но совсем иной, известная композиция Пола Саймона.Наконец, завершающая альбом композиция Long Black Veil, где Алекси еще и поет, - это уже путешествие в мир фолк-рока. В такой программе каждый может найти «свой» трек, благо Алекси Глик предоставляет для этого много ваозможностей – и на хорошем уровне!

© 2022 Aleksi Glick

13 tks / 56 mins

(Aleksi Glick – g;)

Линк предоставлен Amanda Bloom, Crossover Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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