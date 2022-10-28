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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » AKE - It’s a good year to die

AKE - It’s a good year to die

28.10.2022

AKE - It’s a good year to die

За три года, прошедших со времени знакомства с творчеством итальянского электронного музыканта AKE по его альбому I Remember The Trees (2019), информации о нем даже во всезнающей Сети не прибавилось. Этот человек предпочитает закрытый образ жизни, сохраняя внутреннюю свободу, а за композитора и исполнителя собственной музыки под ником AKE лучше всего говорят его проекты. В ноябре этого года AKE выпускает (опять на лейбле TRST Records) свой новый альбом с мрачным и броским названием It’s a good year to die и предоставил нашему сайту линк к этой работе.

Альбом AKE сопроводил стихотворением, вполне соответствующим названию проекта и кратким комментарием, в котором говорит, что «альбом был записан почти полностью в горах, с использованием только монофонического синтезатора, звук которого обрабатывался гитарными педалями с наложением разных слоев записи. Треки звучат спонтанно, записи почти не редактировались.» Что ж, можно констатировать: AKE в плане электронного инструментария остался верен себе, а вот музыка, те одиннадцать треков, которые составили программу It’s a good year to die, показалась мне несколько более разнородной по сравнению с I Remember The Trees. Эту программу я уже не рискну назвать сюитой, как сделал это в той рецензии. В альбоме есть вещи более авангардно-психоделические (тут можно назвать, например, Paralysis), но есть и пьесы более атмосферного, не скажу мажорного, но и не безусловно мрачного характера. На мой вкус, а это, как вы понимаете, особенности индивидуального восприятия, «ударным» у AKE получился финал альбома. Три последние композиции, This Is The End (название сразу напомнило по ассоциации знаменитую песню Джима Моррисона), Yellow Memory Crumbs и You Are God показались мне самыми интересными. К ним могу еще добавить, пожалуй, Mechanical Cowboys. В любом случае, заметно, что автор не стоит на месте, ищет, движется вперед. Какой будет следующая «остановка» - покажет будущее.

© & (p) 2022 TRST Records

11 tks / 49 mins

Линк предоставил AKE

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
авангард


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