Aleksei Orlov & Viktor Arkharov - Russian Fjords

Рассказывая нашим читателям о предыдущем альбоме петербургского дуэта гитариста Алексея Орлова и саксофониста Виктора Архарова A Day In November (2021), я сетовал на скудность информации об этом коллективе. Что ж, новый, уже третий по счету, альбом дуэта Russian Fjords, вместе с линком к которому Алексей Орлов прислал и пресс-релиз, несколько расширил представления об этом творческом союзе, ну, а веское слово сказала, конечно, сама музыка и, чуть-чуть, - обложка альбома. С удовольствием делюсь и информацией и впечатлениями.
Узнал я, например, что Алексей и Виктор знакомы с юношеских лет, что обоих вдохновляет стилистика ЕСМ, в первую очередь - активно продвигаемый всемирно известным лейблом Манфреда Айхера холодноватый «нордический» джаз в исполнении целой плеяды талантливых скандинавских музыкантов. К теме Севера отсылает и название новой работы дуэта: «Русские фьорды», и почти ЕСМ-овская по духу и исполнению обложка с мрачноватым пейзажем одного из островов Соловецкого архипелага. Сама же титульная композиция Russian Fjords – наверное, лучшая в альбоме вариация на тему северного джаза: медленный перебор струн гитары, когда звук долго-долго тает в тишине, и только потом возникает следующий, длинные, чуть ли не на одной-двух нотах, саксофонные пассажи, и общее настроение «белого безмолвия» и красоты природы, в которой человек допустим только в виде почтительного наблюдателя. Аналогичное, на мой взгляд, настроение безукоризненно выдержано и в еще одной композиции альбома: Low Cloudness. А в других пьесах – по-разному. Gypsy Passions, судя по названию, должна была стать экскурсом в сферу цыганского джаза. Тоску кочевого народа питерский дуэт передал здорово, но огонь остался за рамками их взгляда. Да, ведущей в этой вещи являлась вполне логично гитара, но Орлова вдохновлял, условно говоря, не Джанго Рейнхардт, а Эйвинд Орсет: это взгляд человека с Севера, а не с благословенного Юга. На Юг дуэт направился в следующей композиции: Don Quixote's Wanderings. И путешествие, которое открыл лихим пассажем саксофон Архарова, удалось, композиция получилась очень изящной, даже с какими-то, как мне показалось, барочными нотками. Виктор Архаров, кстати, мне очень понравился в Two States of Matter, где именно его инструмент вел за собой гитару Алексея Орлова. А вот в Monky Business (for Thelonious Monk) дуэт отправился не столько в географическое странствие, сколько в путешествие в историю джаза: трибьют одному из королей бопа музыканты отметили агрессивно резким звучанием саксофона и причудливой гитарной линией – в этой вещи Алексей показал, что он может быть совсем другим, чем в остальных треках. А завершили альбом Орлов и Архаров вновь элегичной, спокойной и задумчивой пьесой New Year's Eve.
Как писал мне Алексей Орлов, «Альбом под названием Russian Fjords размышляет, пожалуй, над тем, чем могли бы быть русские фьорды в своей безмятежности и медитативности». Могли бы быть… Тут есть над чем поразмышлять вместе с музыкантами, которые сделали, наверное, лучший на сегодняшний день альбом в свой общей карьере.
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