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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Antonio Adolfo - Octet And Originals

Antonio Adolfo - Octet And Originals

05.08.2022

Antonio Adolfo - Octet And Originals

Музыку ведущего современного бразильского джазового пианиста и композитора Антонио Адольфо всегда приятно слушать. Я делаю это с большим удовольствием уже почти десять лет и с известной гордостью могу сказать, что почти все его альбомы за это время рецензировались на страницах нашего сайта. Среди совсем недавних были работы, посвященные музыке его знаменитых земляков – Антонио Жобима, Милтона Насименто, были альбомы, в которых Адольфо отдал дань ностальгическим воспоминаниям молодости, исполняя музыку, с которой начиналась его любовь к джазу, наконец, был первый в его дискографии альбом, записанный с биг-бэндом. Но в иных случаях маэстро работал с более камерными составами, и недаром его новейший альбом назван Octet And Originals.

В этом названии все очень точно и конкретно. В программу этого проекта вошли только собственные сочинения Антонио Адольфо – все десять треков, а записан альбом действительно составом из восьми музыкантов. Многие имена уже помнятся по предыдущим работам Адольфо: трубач Джесси Садок, саксофонист и флейтист Марселу Мартинс, ударник Рафаэль Барата. Антонио работает с ними так давно, что решил специально посвятить новый альбом своим верным, талантливым и прекрасно понимающим своего бэнд-лидера партнерам. И в программе Octet And Originals им было где развернуться, чтобы показать свое мастерство, а самому Адольфо в очередной раз удалось продемонстрировать талант не только композитора и пианиста, но и прекрасного аранжировщика.

А в стартовой пьесе Heart of Brazil он проявил себя еще и как неравнодушный гражданин, посвятив композицию варварской вырубке лесов в бассейне Амазонки – зеленых легких не только Бразилии, но и всей нашей планеты. А за ней следует пьеса, в названии которой сплелись термины музыки американской и бразильской: Boogie Baião. Адольфо виртуозно синтезирует в одном сочинении ритмы буги и байяо – фольклорной музыки с северо-востока Бразилии, которая отзовется и в еще нескольких пьесах - Modern Toada, Feito Em Casa и Zabumbaia. Вообще, для Антонио Адольфо характерна позиция своеобразного музыкального этнографа: он часто вводит в ткань своих композиций фольклор разных регионов своей страны, элегантно превращая его в настоящий полнокровный джаз – но с неистребимым бразильским акцентом!

© & (p) 2022 AAM Music

10 tks / 51 mins

(Antonio Adolfo – p; Jesse Sadoc – tp, flg; Danilo Sinna – as; Marcelo Martins – ts, fl; Rafael Rocha – tb; Jorge Helder – b; Rafael Barata – dr, perc; Ricardo Silveira – g;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз


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