Tasha Smith-Godinez - Out Of The Desert

Благодаря Дороти Эшби, Элис Колтрейн и Брэнди Янгер, арфа, инструмент, считавшийся сугубо академическим, все увереннее чувствует себя в джазе. Но этими именами список джазовых арфисток не исчерпывается. Сегодня мы знакомим вас с новым альбомом талантливой исполнительницы, композитора и педагога Таши Смит-Годинез, профессора по классу арфы в университете калифорнийского города Сан-Диего и руководительницы Академии Арфы в этом же городе.
Таша Смит-Годинез изучала искусство игры на арфе в университете Сан-Диего, где она сейчас преподает, а также во французской частной консерватории l'Ecole Normale de Musique Alfred Cortot в Париже. Таша – ведущий арфист в академических оркестрах в Калифорнии и Мексике, но ее творческие интересы выходят далеко за рамки узких жанровых границ. В собственном творчестве (а на ее счету – несколько альбомов, записанных преимущественно на собственном лейбле Ennanga Records ) Смит-Годинез оригинально и креативно сочетает джаз, академическую музыку, этнические мотивы и даже толику авангардных изысков. Альбом Out Of The Desert демонстрирует это в полной мере.
Название альбома носит двоякий смысл. Прорыв из пустыни – это глоток свежего воздуха и музыкальное чувство свободы после ковидных ограничений (большая часть композиций этого полностью авторского альбома рождалась в период локдауна). Но в то же время Таша имеет ввиду и пустыню реальную, Нижнекалифорнийскую пустыню в районе моря Кортеса. Наблюдение за восходом солнца в этом районе, где пустыня встречается с Тихим океаном, вдохновило Ташу на создание одной из самых красивых, на мой вкус, композиций альбома: El Amanecer. А вообще, целый ряд пьес здесь связан с теми или иными фактами биографии арфистки. Стартовую пьесу с говорящим названием Mulatta она посвятила своим родителям, благодаря союзу которых в ее жилах слились афроамериканская и кавказская кровь. А в The Path серебрянный звук струн арфы переплетается с шумом волн океана и голосом ее трехлетнего сына, играющего с мамой на пляже. Впрочем, в альбоме звучит не только арфа. Вместе с Ташей Смит-Годинез в записи альбома участвовали опытнейшие музыканты, ее старые друзья и партнеры – альтист Доменико Хуэзо, работавший с такими выдающимися мастерами разных направлений, как Пласидо Доминго, Йо-Йо Ма и группа Aerosmith, а также перкуссионист Кристофер Гарсиа, игравший у Фрэнка Заппы. Вместе они создают незабываемый саунд Out Of The Desert – альбома, который стоит услышать.
(c) & (p) 2022 Ennanga Records
13 tks / 56 mins
(Tasha Smith Godinez – harp; Domenico Hueso – viola; Christopher Garcia – perc;)
Линк предоставлен Angie Lemon PR
Леонид АУСКЕРН