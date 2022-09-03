So Long Seven - only elephants know her name

Очень симпатичный ансамбль из Торонто So Long Seven хорошо известен в Канаде, да и в Европе гастролирует довольно часто. Состав его не кажется стандартным: гитарист, банджоист, скрипач и перкуссионист. Не тривиальна и музыка So Long Seven. Группа не признает каких-либо стилистических ограничений, а, напротив, успешно стирает в своей музыке границы между джазом, блюзом, фолком и world music. Все это наглядно проявилось в ее свежем, третьем по счету альбоме под названием only elephants know her name.
Все композиции здесь авторские, написаны участниками ансамбля и вместе я сравнил бы программу альбома со своеобразным букетом, в который каждый принес свой цветок. Возможно, букет при этом получился несколько пестрым и необычным, но зато сразу заметным и довольно экзотичным. Стартовую композицию mazimhaka гитарист Нил Хендри, автор liner notes альбома, посвятил памяти старинного друга своей семьи, с которым у него связаны теплые воспоминания детства. Здесь вы впервые столкнетесь с необычным саундом группы, который в ряде следующих композиций будет усилен увеличением количества струнных до формата струнного квартета, аранжировки для которого сделал основной скрипач ансамбля Уильям Ламоро. Таблист по своему основному инструменту, здесь оперирующий еще рядом перкуссионных, Рави Наимпалли увлечен творчеством самобытной канадской художницы Кеножуак Ашевак, которую считают основательницей изобразительного искусства эскимосов Канады. Ей он посвятил небольшую, но интересную пьесу kenojuak. Сразу две композиции в альбоме посвящены слонам, причем абсолютно конкретным животным: это титульная only elephants know her name, а также mara. В первой из них обращает на себя внимание соло на банджо Тима Посгейта, а во второй – приглашенная вокалистка индийского происхождения Самидха Джоглекар, сопровождающая музыку песней-молитвой, посвященной индуистскому слоноголовому богу Ганеше. С Индией связана и пьеса frolic of the monsoon frogs, обязанная своему появлению детским воспоминаниям Рави Намапалли. А вот название финальное пьесы ghost ocean придумала жена Нила Хендри. Он дал ей прослушать демо-запись и спросил, что напоминает ей эта музыка.
Мне же музыка So Long Seven показалась со вкусом и изобретательностью сделанным синтезом различных стилистик, который может понравиться многим слушателям.
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8 tks / 34 mins
(Neil Hendry - Steel String, Nylon String, and Electric Guitar, Bass Guitar; Tim Posgate - 5-String Banjo, Gourd Banjo; William Lamoureux - Violin, Viola, Guitar, Bass; Ravi Naimpally - Tabla, Dumbek, Udu, Percussion; with Samidha Joglekar - Vocals (5); Andrew Jin-Kyo - Violin II (2, 4, 6); Brenna Hardy-Kavanagh - Viola (2, 4, 6); Jillian Saurteig - Cello (2, 4, 6);)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН