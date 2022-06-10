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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Spiral Trio - Broken Blue

Spiral Trio - Broken Blue

10.06.2022

Spiral Trio - Broken Blue
Греческий джазовый ансамбль Spiral Trio возник в 2012 году, когда пианист Спирос Манезис, басист Арионас Гифтакис и ударник Анастасис Гулиарис впервые встретились и решили играть вместе. Тогда новорожденный коллектив еще не имел какого-то названия, и трио работало просто под именами его участников. Именно в таком виде, как Manesis/ Gyftakis/ Gouliaris, они получили престижную премию «Аполлон» за победу на первом национальном конкурсе джазовых ансамблей. Но уже в 2017 году трио стало называть себя Spiral Trio и выпустило одноименный дебютный альбом. Мы знакомимся с этими музыкантами на их втором альбоме под названием Broken Blue, который выпускает в юбилейный для себя, десятый год существования, известный лейбл Odradek Records.

Коренной афинянин, 44-хлетний Спирос Манезис – самый старший и самый опытный в этом коллективе. Он получил джазовое образование в консерваториях Афин и Амстердама. Спиросу доводилось играть с такими известными мастерами, как Гилад Гексельман, Жак и Паула Мореленбаум, Кристин Корвизье, Савина Яннату и многими другими. Помимо Spiral Trio он участвует и в других проектах, записав при этом несколько альбомов. Занимается он и преподавательской деятельностью, в том числе в собственной alma mater – консерватории Athenaeum в Афинах. Басист Арионас Гифтакис, начинал свой путь в музыке со скрипки, а в 15-летнем возрасте круто повернул к джазу и уже через два года, уже как контрабасист, оказался за океаном, в известном колледже Беркли, где его педагогами были Хэл Крук и Эдди Гомес. Американский опыт наверняка пригодился ему в Spiral Trio. Ударник Анастасис Гулиарис также играет джаз с 15 лет. Он, как и Манезис, окончил Athenaeum, выступал с этно-джазовой группой Avaton, а также активно сотрудничал с хореографической труппой Lemurius Dance Company, являясь одним из ее основателей. С 2012 года его творческий путь пересекся с Манезисом и Гифтакисом в Spiral Trio.

В Broken Blue музыканты представляют коллекцию из восьми композиций собственного сочинения. Чувствуется, что им нужно побольше пространства для полноценной реализации своей музыки: все пьесы довольно продолжительны по времени звучания: лиричный стартовый Rubicon, самый короткий в программе, звучит более шести минут, а самая длинная пьеса, многоплановая композиция Blue flower, мой персональный фаворит альбома, - целых одиннадцать с небольшим. Надо сказать, выбрать своего фаворита было нелегко: альбом ровный, качественный и интересный. Тут хватает и медленных, балладного плана пьес (назову еще Once upon a Summertime), и динамичных темповых треков (Broken Blue, Bipolar). Логикой формата классического джазового трио фронтменом здесь является Манезис, но не редко контрабас Гифтакиса ведет с его фортепьяно активный диалог (на мой вкус, особенно удачно - в Hig), а Гулиарис точно и эффектно поддерживает ритмическую основу этих «бесед». Если говорить о стилистике, то Spiral Trio играют живой и весьма актуальный современный джаз, вобравший в себя достижения предшественников, как американцев, так и европейцев, и творчески их развивающий. Еще лет сорок назад греческий джаз был не слишком заметен на европейской сцене. Сегодня – времена иные, границы между джазовыми метрополиями и провинциями стерты, и музыка Spiral Trio это убедительно подтверждает.



© & (p) 2022 Odradek Records

8 tks / 71 mins

(Spyros Manesis – p; Arionas Gyftakis – b; Anastasis Gouliaris – dr;)

Линк предоставил Spyros Manesis

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция
музыкальный стиль
современный джаз


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