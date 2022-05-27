Sheila Jordan - Live At Mezzrow

Легендарная, выдающаяся, неповторимая, не подвластная времени – любой из этих эпитетов можно поставить рядом с именем Шейлы Джордан, и он будет правдой. Она была одной из первых вокалисток бопа, она училась у Тристано и Мингуса и дружила с Паркером, она первой стала практиковать выступления только в сопровождении контрабаса, она удостоена в 2012 году самой высокой в США награды для ныне живущих джазовых исполнителей – NEA Jazz Master. Сегодня ей 94 года – и она продолжает выступать! Ее карьера в джазе длится уже более семидесяти лет! Альбом Live At Mezzrow, первый концертный альбом Джордан за последнее десятилетие, запечатлел выступление певицы в нью-йоркском джазовом клубе Mezzrow в прошлом году.
Джордан пела здесь с большим удовольствием. Как говорит она сама, «Я люблю петь в Mezzrow, он напоминает мне клубы тех давних дней на 52-й улице, и то, как Спайк Вильнер (владелец клуба – Л.А.) заботится о сохранении живой музыки – это фантастика!» Выступала Джордан с великолепными и тонко чувствующими ее манеру пения партнерами – двухкратным лауреатом Грэмми Аланом Броадбентом за фортепьяно и басистом Харви Эс. Они не подвели, они были на уровне, но, конечно же, остались в тени самой Шейлы. Понятно, на десятом десятке голос не тот, который был в двадцать и даже в пятьдесят лет, но Джордан – не оперная дива, а боперша. Мощь голоса ей не столь уж необходима, но вот поразительное чувство джаза, прекрасное интонирование, виртуозный скэт – это все при ней, и аплодисменты публики, которые мы слышим в конце каждого трека – это не только уважение к ветерану джаза, но и искреннее восхищение ее мастерством.
Открыв концерт классическим номером Эбби Линкольн Bird Alone, она продолжила его филигранным скэтом в стандарте The Touch Of Your Lips и портеровской песне What Is This Thing Called Love. А потом Шейла отдала дань памяти другу своей молодсти, гениальному Чарли Паркеру, соединив в одном номере посвященную ему и написанную самой певицей композицию The Bird и известную пьесу Паркера Confirmation. А дальше будут Baltimore Oriole с ее самого первого альбома 1963 года, аромат босса-новы в портеровской I Concentrate On You, классика Вернона Дюка Autumn In New York и еще много чего интересного. Такой альбом в длинной дискографии работ Шейлы Джордан займет особое место.
© & (p) 2022 Cellar Music Group
10 tks / 64 mins
(Sheila Jordan – voc; Alan Broadbent – p; Harvie S – b;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН