Queen Kong - Fray

Уже в тексте на обратной стороне обложки альбома ансамбль из Торонто Queen Kong признается в творческом родстве с работами Джона Зорна в проектах Masada и Bar Kokhba и издававшихся в серии «Радикальная еврейская культура» на его лейбле Tzadik, а также на Knitting Factory альбомами таких коллективов, как Hasidik New Wave, Naftule’s Dream других, где клезмерская музыка, хасидские ниггуним и духовная музыка в сочетании с фри-джазом, хард-роком или рэгги приобретала совершенно новое качество. Это направление получило название нео-клезмер или авант-клезмер, и канадцы из Queen Kong работают именно в нем.
Коллектив получил такое забавное название не случайно. Он был создан в 2019 году барабанщицей и композитором Лори Вулф, которая также является основательницей Toronto Klezmer Society. Fray, что в переводе с идиш значит «Свободный», - первый альбом Queen Kong. Он был записан в Торонто в феврале 2022 года при участии очень известного клезмерского музыканта из Нью-Йорка Майкла Винограда, а также двух гостей – Ярона Фримен-Фокса, играющего на скрипке, что для клезмерского состава в порядке вещей и Бет Силвер, виолончелистки, что, наоборот, для такого состава весьма необычно. В традиционной духовой секции мы обнаруживаем также не очень распространенный сузафон (Том Ричардс), выполняющий басовые функции, а гитарист Грэм Кемпбелл, на мой вкус, один из самых ярких музыкантов Queen Kong, не только поддерживал ритм-группу, но и удачно солировал.
Почти все композиции программы сочинила и аранжировала сама Лори Вулф, лишь Let Me Take My Time исполнена в аранжировке Бет Силвер, а пьеса Kaddish for Jonny приведена в двух вариантах: один в аранжировке Вулф, а другой – в аранжировке одного из известнейших клезмерских музыкантов Фрэнка Лондона, у которого Лори училась композиции и которому посвятила еще одну пьесу из программы East 3rd and C – это нью-йоркский адрес Лондона. Открывает же альбом пьеса, демонстрирующая, что на языке нео-клезмера можно говорить о вещах весьма актуальных: Kavod-19. Здесь мы тоже имеем дело со словесным каламбуром: Kavod на иврите – «уважение, честь», и Лори посвяила эту вещь людям, которые в грозные дни разгара эпидемии ковид-19 находили в себе силы, рискуя здоровьем, помогать другим. В одном треке Лори еще и поет: это старая лирическая песня на идише Di Zun Vet Aruntergyn, известная по многим исполнениям, назову, например, версию The Klezmatics. Свою аранжировку Лори посвятила памяти своей бабушки Иды Вулф, пережившей ужасы Холокоста. А вот заканчивает альбом Лори Вулф, словно подчеркивая основу музыки коллектива – традиционный клезмер. Это пьеса Moshi, где солирует на истинно клезмерском инструменте – кларнете Майкл Виноград. Что ж, с выпуском Fray можно поздравить и его создателей, и любителей нео-клезмерской музыки – одним интересным ансамблем теперь стало больше.
© & (p) 2022 Lorie Wolf
11 tks / 52 mins
(Lorie Wolf - dr, perc, voc; Michael Winograd – cl; Max Forster – tp; electronics; Nathan Dell-Vandenburg – tb; Tom Richards – sousaphone; Graham Campbell – g; Beth Silver - cello (tks 2, 3, 5); Jaron Freeman-Fox - vi (tks 2-4, 8);)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН