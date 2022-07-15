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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Yaroslav Likhachev Quartet - Occasional Sketches

Yaroslav Likhachev Quartet - Occasional Sketches

15.07.2022

Yaroslav Likhachev Quartet - Occasional Sketches
После учебы в Hochschule für Musik und Tanz в Кельне российский саксофонист и композитор Ярослав Лихачев продолжил жить и работать в Германии. В 2015 году он создал в Кельне квартет и в 2020 году положил начало дискографии Yaroslav Likhachev Quartet, выпустив альбом Crumbling. Наш сайт писал об этой работе, текст, в котором есть и подробности биографии Ярослава, легко обнаружить на сайте с помощью поисковика, так что можно сразу поговорить о его новой работе, которая называется Occasional Sketches («Случайные зарисовки») и выпущена португальским лейблом Clean Feed Records.

Сразу можно сказать, что состав квартета за два года никаких изменений не претерпел, и музыку Ярослава вместе с ним по-прежнему исполняют пианист Яннис Анфт, басист Конрад Нолль и ударник Мориц Баранчик. Но это, пожалуй, единственное, что осталось неизменным по сравнению с дебютным альбомом, сама же музыка изменилась довольно существенно. Ярослав Лихачев в письме автору этих строк осторожно назвал Occasional Sketches «более экспериментальным». На мой взгляд, автор музыки решительно отдрейфовал от пост-бопа в сторону джаза свободной формы. Затрудняюсь сказать, какая часть музыки была сочинена заранее, а какая стала плодом импровизации всех участников квартета, но даже «алеаторическое» название альбома говорит о смещении акцентов в сторону импровизации. В характерной для многих представителей авангарда манере Лихачев ушел от конкретных названий пьес, дал простор фантазии слушателя, обозначив композиции просто номерами типа «O.S. # 3» и лишь одна получила название «pre O.S.». Правда, почему в программе альбома эти «случайные зарисовки» выстроены не по порядку номеров, а в соответствии с какой-то иной логикой (или опять-таки алеаторически), я так и не понял. Впрочем, это не столь важно.

Первый трек, как раз тот самый O.S. # 3, представляется очень характерным примером джаза свободной формы от квартета Лихачева. Многие последующие пьесы будут решены в том же ключе, но вот второй трек, O.S. # 4, показался мне наоборот, наиболее приближенным по своей идиоматике, с последовательными соло саксофона, ударных и фортепьяно, к пост-боповой традиции. Надо сказать, что в альбоме слышишь именно квартет, а не саксофониста (Ярослав играет здесь на двух типах саксофонов, теноре и сопрано) с аккомпанементом. Так, в O.S. # 6 именно партнеры Лихачева «рулят» довольно долго, и лишь ближе к финалу композиции к ним подключается саксофон. Как мне показалось, в Occasional Sketches Ярослав предоставил коллегам по квартету больше свободы для самовыражения, чем в Crumbling. А самое сильное впечатление произвел седьмой трек (O.S. # 1), где после басового интро фортепьяно и саксофон ведут прямо-таки искрометный диалог. По-моему техническое мастерство Ярослава Лихачева, как саксофониста, наиболее ярко воплотилось именно здесь. Ну, а альбом в целом порадовал переменами. Помните, когда-то у группы Wings Пола МакКартни был альбом под названием Band On The Run, что можно перевести, как «Бэнд в движении»? Вот и квартет Лихачева, судя по Occasional Sketches, тоже в движении, нет стагнации, есть поиск новых выразительных средств, обогащение музыкального языка, улучшение взаимопонимания музыкантов. И это здорово!



© & (p) 2022 Clean Feed Records

9 tks / 48 mins

(Yaroslav Likhachev – ts, ss; Yannis Anft – p; Conrad Noll – b; Moritz Baranczyk – dr;)

Линк предоставил Yaroslav Likhachev

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Россия
музыкальный стиль
авангард, современный джаз


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