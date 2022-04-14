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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Zoh Amba - O Life, O Light Vol. 1

14.04.2022

Zoh Amba - O Life, O Light Vol. 1
Похоже, на фри-джазовом небосклоне восходит новая звезда. Прослушав альбом саксофонистки Зо Эмба O Life, O Light, я даже не хочу пытаться подобрать более скромный термин. Но – обо всем по порядку. Американка Зо Эмба – с Юга, она родилась в городе Кингспорт, Теннесси. Искусство игры на саксофоне она постигала, музицируя в лесу, плотно окружавшем ее дом в Аппалачских горах. Совершенствовать технику (и, если хотите, философию) игры ей помог знаменитый Дэвид Мюррей в Нью-Йорке. Она училась также в консерватории в Сан-Франциско и в Консерватории Новой Англии. В 2021 году Зо переехала в Нью-Йорк и сразу привлекла внимание местной авангардной сцены ярким и самобытным талантом, который невозможно не заметить. Фонографический дебют Эмбы состоялся уже в текущем, 2022 году. 18 марта на известном лейбле Tzadik вышел ее первый альбом O, Sun, записанный при участии Мики Томаса, Джои Бэрона и Томаса Моргана. Продюсером проекта выступил сам шеф Tzadik, легендарный Джон Зорн – этот факт говорит о многом и сам по себе. Но Зо подготовила на этот год, так сказать, «двойной удар»: в мае на 577 Records выходит еще один ее альбом, который мы вам сегодня и представляем: O Life, O Light. Близость названий двух этих работ очевидна и не случайна.

Записывался O Life, O Light в сентябре 2021 года в Нью-Йорке. Здесь партнерами Зо стали музыканты не менее известные – почти непременный участник большинства релизов 577 Records басист Уильям Паркер и ударник Франсиско Мела. Все четыре композиции альбома – авторские работы Зо Эмбы. Правда, в той стилистике джаза свободной формы, которую исповедует Зо, предварительно сочиненная музыка – это только основа для импровизации – будь то студия или концерт, тем более с такими партнерами. Начинается альбом сразу с самой, на мой вкус, ударной вещи – тринадцати минутной пьесы Mother's Hymn, где Зо предстает во всей красе. Сначала создается впечатление, что ее тенор-саксофон просто дышит, дышит достаточно ровно и легко, но, по мере развития пьесы, он уже начинает говорить, кричать, стремится что-то очень важное доказать нам, слушателям, и делает это чертовски убедительно. Затем его звучание начинает походить на плач или стон, причем, эти рыдания идут остинато, совсем, как у ребенка, который на одной ноте устраивает маме истерику. В конце концов ребенок от этого устает – так и здесь Паркер и Мела дают передохнуть своему лидеру, чтобы ее тенор-саксофон вновь заговорил в полный голос к финалу. Титульная пьеса O Life, O Light выглядит не столь драматичной, хотя и здесь тенор-саксофон с упорством опытного альпиниста забирается в далекие высоты, но контрабас и ударные поддерживают его значительно активнее, чем в стартовой пьесе. Mountains in the Predawn Light начинается с короткого интро Мелы, а сама Зо Эмба, отложив тенор-саксофон, здесь играет на флейте. Наверное, это самая гармоничная пьеса в плане взаимодействия всх трех участников записи, ведущих очень насыщенный и креативный диалог. Финальная бонусная композиция Satya продолжительностью звучания всего полторы минуты – это своеобразный автограф, который оставляют Зо, Уильям и Франсиско всем своим слушателям в конце записи.

Подчеркивая потрясающую экспрессию и эмоциональную глубину игры Зо Эмбы, пресс-релиз от 577 Records сравнивает ее с Элбертом Эйлером. Удачное сравнение. Кто знает, может быть Зо станет реинкарнацией Эйлера в ХХI веке? Ее старт, во всяком случае, более, чем впечатляет, а Vol. 1 в названии альбома дарит надежду на новые встречи…

© & (p) 2022 577 Records

4 tks / 34 mins

(Zoh Amba – ts, fl; William Parker – b; Francisco Mela – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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