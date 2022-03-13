Yves Léveillé - L’échelle du temps

Седовласый пианист, композитор и аранжировщик из Монреаля Ив Левейе уже не первый десяток лет является заметной фигурой на джазовой сцене Квебека. На счету Ива немало престижных наград, девять альбомов в дискографии, гастроли в США. Европе, Китае, сотрудничество с такими музыкантами, как Пол МакКендлесс или Эри Ямамото. Новый проект Ива Левейе , который увидит свет в апреле 2022 года на Effendi Records (с этим лейблом он сотрудничал и раньше) существенно отличается от его предыдущих работ.
Впервые Ив Левейе в альбоме с философским названием L’échelle du temps («Шкала времени») задействовал наряду с басистом Этьеном Лафрансом классический струнный квартет. Программа из восьми собственных композиций, предложенная лидером коллектива своему ансамблю является отличным образцом стилистики, названной Гюртером Шуллером «третье течение». Уверен, Шуллеру понравились бы и отчетливые джазовые интонации вместе с соло на контрабасе в Encodage, и утонченная экспрессия струнников в Couleur grenade, и точные реплики фортепьяно самого Ива Левейе во всей программе. Трудно, слушая этот альбом, строго определить процент заранее сочиненной и спонтанно сымпровизированной музыки, нет таких весов, которые могли бы взвесить долю джаза и долю академической традиции в каждой пьесе, да вряд ли это и необходимо. Мне кажется, L’échelle du temps имеет все шансы найти поклонников и в джазовом, и в академическом «лагере» меломанов.
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