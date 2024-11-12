рarolibre - kaleidoscope

Российский джаз достаточно широко представлен на нашем сайте, но 95% поступающих линков – это музыка джазовых исполнителей из обеих российских столиц, Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому всегда особенно интересно услышать голоса так называемой «джазовой провинции». Беру это словосочетание в кавычки, потому что провинциальность в джазе определяется отнюдь не географией, а в Нижнем Новгороде, где работает ансамбль рarolibre, крепкие джазовые традиции были заложены еще с советских времен, а в позднейшие годы получили активное продолжение.
Один из примеров тому - рarolibre, который в будущем году отметит десятилетие своего существования. Все нынешние участники ансамбля работают вместе с самого начала, организовав в 2015 году рarolibre после ухода всех троих из игравшей арт-рок группы и записав дебютный альбом pleasure to see. Следующий альбом fujitive был выпущен уже в формате квартета с двумя клавишными, после чего на какое-то время рarolibre замолчал, возобновив работу уже в первоначальном составе классического джазового фортепьянного трио в 2020 году. Три года спустя появился третий по счету альбом группы fast forward/rewind. Коллектив успешно выступал на ряде фестивалей, в том числе на московском фестивале 2022 года, организованном Фондом Бутмана в честь столетия российского джаза. Особо значимым мне представляется тот факт, что три года подряд, с 2022 по 2024-й, parolibre признается победителем Всероссийского конкурса молодёжных джазовых коллективов. Явно на подъеме, трио представило широкому кругу слушателей свою новую работу: kaleidoscope.
Программа из шести композиций звучит менее получаса: то ли небольшой альбом, то ли солидный ЕР. Суть, однако, не в этом: важнее не объем, а содержание. А с этим у parolibre все в порядке, начиная с очень точного названия проекта. Помните детскую игрушку калейдоскоп: смотришь в трубку, видишь красивый цветной узор, чуть повернул игрушку – и перед тобой уже совершенно новая и тоже красивая картинка. Так и с программой альбома. Каждый трек – новый «звуковой узор», но каждый со своей «изюминкой», «проходных» вещей, которые вставляют порой лишь для заполнения звукового пространства, тут просто не существует. Конкретно мне наиболее интересными показались стартовая пьеса (тут должен приоткрыть небольшой секрет: благодаря любезности группы в моем распоряжении оказалась программа с двумя вариантами названий – предварительным и окончательным. Этот трек сначала назывался light, но затем превратился в Y.M.W. На мой вкус, первый вариант был хорош: в музыке здесь действительно много солнца, света и вообще позитива), затем vebering с многократной сменой темпов, настроения и ритмических рисунков) и, конечно же «Голос» (первоначально Fjords 001) с гостями проекта в лице хора «Легкие». Возможно, группа справедливо отказалась от первоначального названия, «подталкивавшего» воображение к «северному джазу» взлелеянному во многом записями ЕСМ. Эта композиция своим торжественным строем кажется этаким джазовым хоралом. Думаю, своих фаворитов любому слушателю будет определить не сложно – тут есть из чего выбирать.
Саунд группы строится на сочетании мастерства фронтвумен, пианистки Ксении Балашович, с точной и креативной работой ритм-группы (басист Александр Веселов и ударник Михаил Зельманов). Стилистика? Сами музыканты в пресс-релизе говорят о своей музыке, что «… черпают вдохновение в японском нью-джазе, работах Рюити Сакамото, арт-роке и игровых саундтреках.» Могу судить только по своей первой встрече с parolibre, состоявшейся на данной программе. Здесь я услышал нечто иное: подчеркнутое отсутствие связи с джазовым мэйнстримом, определенная близость к академической музыке (построение композиций, мягкое, «благородное» туше Ксении), определенные переклички со смус-джазом (эмоциональность и драматизм музыки трио в отличие от лакированных «красивостей» смус-джаза позволяет, к счастью, говорить только о внешней схожести). В общем, добротный и многоплановый кроссовер, позволяющий в дальнейшем ждать от parolibre чего угодно, но при неизменной креативности.
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