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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Abby V - AARAMBH

Abby V - AARAMBH

26.11.2023

Abby V - AARAMBH

Индийская вокальная музыка в режиме «лайт» - так можно было бы вкратце изложить содержание этого альбома. У проекта два главных героя – это очень известный композитор и продюсер, трехкратный лауреат премии Грэмми Рики Кейдж (он живет в южноиндийском городе Бангалор) и вокалист Эбби Ви из Торонто, супер популярный герой Instagram и YouTube. Кейдж сочинил и аранжировал шесть композиций для этой программы, одну традиционную индийскую мелодию он специально аранжировал для этого проекта, а кроме того он сделал аранжировку еще одной всемирно известной композиции, Yesterday из репертуара Beatles. Это единственный трек в альбоме, где поют по-английски, все остальные песни звучат на хинди. И главным солистом в альбоме является Эбби Ви.

Дадим слово им обоим. Рики Кейдж: «Сердце альбома – это традиционная индийская классическая музыка, но инструментовки очень современны – они сделаны в форме, понятной людям, слушающим музыку разного характера. Мы прподносим индийскую классическую музыку слушателям, которые в других условиях не стали бы ее слушать.» А вот Эбби Ви: «Я подошел к вокалу в каждом треке с самым искренним чувством, добавляя орнаментировку или импровизационные аспекты типа манеры пения саргам или алаап, или даже добавляя синкопированные джазовые гармонии к монофонической мелодии, основанной на раге. Каждая нота в альбоме – это отражение моего творческого пути».

Думаю, теперь суть альбома станет вам понятнее. AARAMBH явно рассчитан на широкий круг слушателей из Европы и Америки. Это не фанаты индийской музыки, тянущиеся за экспериментами Харрисона или МакЛафлина, а рядовые потребители музыкальной продукции, как справедливо считает Рики Кейдж, способные воспринимать индийскую музыку именно в таком варианте – с электроникой и элементами современного эмбиента – и их гораздо больше, чем ценителей индийской классической музыки в чистом виде. Остается добавить, что в каждом треке дуэт с Эбби составляют уже хорошо известные на индийской сцене вокалистки, а в одном треке, Kaga Jaa, мы встретим и дуэт двух мужских голосов: тут с Эбби Ви поет Бенни Дайал. Аранжировку Yesterday, стремясь усилить индийский характер версии, Рики Кейдж сделал с использованием звука ситара (Асад Хан) – и это было удачным решением.

© & (p) 2023 Sufiscore

8 tks / 35 mins

(Abby V, Jonita Gandhi, Sona Mohapatra, Pratibha Singh Baghel, KS Chithra, Asad Khan, Antara Nandy, Benny Dayal, K. Sivaangi – voc; Vanil Veigas, Ricky Kej, Gopu, Sameer Kulkarni – keyb, programming; Dominic D'Cruz – b; Karthik K., Bhavani Shankar – perc; Anada Prasana Patnaik, Wouter Kellerman – fl; Paul Livingstone – fretless g; Asad Khan – sitar; )

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Индия, Канада
музыкальный стиль
индийская музыка


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