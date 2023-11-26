Abby V - AARAMBH

Индийская вокальная музыка в режиме «лайт» - так можно было бы вкратце изложить содержание этого альбома. У проекта два главных героя – это очень известный композитор и продюсер, трехкратный лауреат премии Грэмми Рики Кейдж (он живет в южноиндийском городе Бангалор) и вокалист Эбби Ви из Торонто, супер популярный герой Instagram и YouTube. Кейдж сочинил и аранжировал шесть композиций для этой программы, одну традиционную индийскую мелодию он специально аранжировал для этого проекта, а кроме того он сделал аранжировку еще одной всемирно известной композиции, Yesterday из репертуара Beatles. Это единственный трек в альбоме, где поют по-английски, все остальные песни звучат на хинди. И главным солистом в альбоме является Эбби Ви.
Дадим слово им обоим. Рики Кейдж: «Сердце альбома – это традиционная индийская классическая музыка, но инструментовки очень современны – они сделаны в форме, понятной людям, слушающим музыку разного характера. Мы прподносим индийскую классическую музыку слушателям, которые в других условиях не стали бы ее слушать.» А вот Эбби Ви: «Я подошел к вокалу в каждом треке с самым искренним чувством, добавляя орнаментировку или импровизационные аспекты типа манеры пения саргам или алаап, или даже добавляя синкопированные джазовые гармонии к монофонической мелодии, основанной на раге. Каждая нота в альбоме – это отражение моего творческого пути».
Думаю, теперь суть альбома станет вам понятнее. AARAMBH явно рассчитан на широкий круг слушателей из Европы и Америки. Это не фанаты индийской музыки, тянущиеся за экспериментами Харрисона или МакЛафлина, а рядовые потребители музыкальной продукции, как справедливо считает Рики Кейдж, способные воспринимать индийскую музыку именно в таком варианте – с электроникой и элементами современного эмбиента – и их гораздо больше, чем ценителей индийской классической музыки в чистом виде. Остается добавить, что в каждом треке дуэт с Эбби составляют уже хорошо известные на индийской сцене вокалистки, а в одном треке, Kaga Jaa, мы встретим и дуэт двух мужских голосов: тут с Эбби Ви поет Бенни Дайал. Аранжировку Yesterday, стремясь усилить индийский характер версии, Рики Кейдж сделал с использованием звука ситара (Асад Хан) – и это было удачным решением.
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