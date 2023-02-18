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Главная » обзоры » издано в 2023 г. » Сhristopher Hale - Ritual Diamonds

Сhristopher Hale - Ritual Diamonds

18.02.2023

Сhristopher Hale - Ritual Diamonds

Антье Хюбнер и ее hubtone PR продолжает знакомить нас с новинками каталога австралийского лейбла из Сиднея Earshift Music, возглавляемого известным саксофонистом Джереми Роузом. На сей раз привлекаем внимание наших читателей к достаточно необычному альбому. Его создатель – басист и композитор Кристофер Хейл, человек, популярный у себя в стране и за ее пределами и влюбленный в ритм. Именно эта любовь привела Хейла к исполнению музыки фламенко и афро-кубинского джаза, именно ей он обязан знакомством еще в 2012 году на одном из фестивалей в Корее с исполнительницей на традиционных корейских ударных инструментах Мин Янг Ву. Общую «химию» музыканты почувствовали сразу. С тех пор Хейл много раз приезжал в Корею, изучал ритуальную корейскую музыку и тонкости ее ритмических рисунков. Логическим итогом этого интереса и стал альбом Ritual Diamonds, где главным партнером Кристофера стала Мин Янг Ву.

Ву играет в основном на традиционном корейском двустороннем барабане чангу, но в саунд альбома вошли и другие корейские экзоты, вроде маленького латунного гонга кквэнгвари, на котором играют деревянным молоточком или бронзовые чашеобразные тарелки чинг. Но Ritual Diamonds – это не экзотика ради экзотики. В пяти собственных композициях и одной традиционной корейской теме в совместной аранжировке Кристофера и Ву (это как раз титульная Ritual Diamonds), Хейл проводит не механический сплав разных музыкальных принципов, а глубокое переосмысление мелодических и ритмических принципов и любимого им фламенко, и корейской ритуальной музыки с созданием некоего нового продукта, вобравшего в себя в том числе и все вышесказанное. Эту музыку можно, конечно, назвать этно-джазом, но скорее это квази-этно-джаз, хотя и основанный в основном на корейских образцах: не зря сразу две пьесы альбома посвящены выдающимся корейским музыкантам: Ким Ю Хонгу (Ch’il ch’ae ) и Ким Юн Чжи (Ritual Diamonds). При этом результат порой совсем не напоминает типичную этнику: не зря одну из пьес, Minor Diamonds, Хейл сравновает одновременно с музыкой Стравинского и Кейт Буш.

Для решения амбициозной задачи Хейл привлек целую группу партнеров, известных в Австралии музыкантов, таких, как пианистка Андреа Келлер или ударник Саймон Баркер. К основному квинтету половине треков подключались еще и гости. Кстати, мастера ударных Баркер и Хлоя Ким (в пьесе Ch’il ch’ae) уже должны быть знакомы нашим читателям по рецензии на один из альбомов шефа лейбла Джереми Роуза. Думаю, что непростую и впечатляющую работу, проделанную Кристофером Хейлом и его партнерами, слушатели смогут оценить по достоинству.

© & (p) 2023 Earshift Music

6 tks / 35 mins

(Christopher Hale - bass g, baritone g, ac & el g, kkwaenggwari, ching, perc; Minyoung Woo - changgo, kkwaenggwari, p’aram, perc; Jamie Oehlers – ts, ss; Andrea Keller - Rhodes, p; Simon Barker - dr, mujing; Chloe Kim - cymbals, perc (tk 2); Nadje Noordhuis - tp (tks 3, 4);)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Корея
музыкальный стиль
этно-джаз


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