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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » «Мыс Луны» - «Легенды острова Нантакет»

«Мыс Луны» - «Легенды острова Нантакет»

03.01.2023

«Мыс Луны» - «Легенды острова Нантакет»

25 ноября 2022 года на лейбле клуба Алексея Козлова ArtBeat Music увидел свет новый альбом московской группы «Мыс Луны» под названием «Легенды острова Нантакет». Уже тема новой работы меня удивила. Остров Нантакет у побережья американского штата Массачусетс у читающей публики автоматически ассоциируется со знаменитым романом Германа Мелвилла «Моби Дик». Но «Мыс Луны» - и Мелвилл?! Не может быть! Охота на китов сегодня штука «не политкорректная», разрешена только народам Севера, и лишь нехорошие японцы по-прежнему ее практикуют. Правда, «Моби Дик» можно читать по-разному. Можно – как «производственный роман» о китобойном промысле, можно – как многослойную аллегорическую притчу, можно – как остросюжетную историю об одержимом капитане Ахаве, неуклонно преследующем белого кита Моби Дика, что приводит в конце концов к гибели и самого Ахава, и его корабля (в этом духе «прочли» Мелвилла легендарные Led Zeppelin в своей композиции Moby Dick). Сами музыканты в пресс-релизе говорят, что «Легенды острова Нантакет» - «декларация луноцентрической концепции мироздания», а еще - «метафизическое путешествие на парусном китобойном судне с острова Нантакет.» Я сознательно привел эти цитаты, чтобы читатель и потенциальный слушатель познакомился с версией авторов. Штука в том, что сам я «прочел» этот альбом иначе.

На мой взгляд, хитрые лунатики (всем ведь известно, что Ольга Шотландия и ее коллеги живут на Луне – смотри предыдущие альбомы группы) полностью отказались от линии безумного Ахава (лишь композицию «Гребите, лентяи», эпилог альбома, можно рассматривать, как отплытие судна «Пекод» в поисках Моби Дика) и, тем более, от специфики китобойного промысла. Все, что происходит в альбоме, связано именно с островом Нантакет, портом приписки китобойных судов. Именно сюда, пусть это и не Таити, зовут музыкантов «Гены Гогена» (энергичный инструментальный джаз-рок), именно об этом острове поет с какой-то эльфийской (простите, лунной) тоской флейта Ольги («Нантакет», на мой вкус, лучший трек альбома), именно здесь оживают легенды первых жителей острова – индейцев («Костяная шкатулка»), здесь глубоко ныряют («Погружение» - «психоделический дуэт блок-флейт» Ольги и Андрея Шашкова – закавычено определение самих музыкантов: эти лунатики просто отбивают хлеб у журналистов, комментируя каждый из треков) и ссорятся («Ссора» - идиллический эмбиент, сменяющийся жестким конфликтом зафузованной гитары Романа Смирнова и флейты, чтобы затем пойти на мировую под звуки танго). Танго здесь, кстати, танцуют и вампиры («Вампирское танго»), а обычным людям снятся сны, в которых летают ангелы («Сны и ангелы» - нежный и очень позитивный трек с солирующей флейтой). И вот этот очень живой, очень поэтичный и очень разнообразный мир покидает «Пекод» безумного капитана, чтобы сгинуть где-то в океане, проиграв схватку с Моби Диком («Гребите, лентяи»).

Так кончается основной корпус треков. Помимо музыки, в некоторых из них звучат и тексты из «Моби Дика» на фоне подлинных шумов океанских волн и деликатного инструментального сопровождения. Но есть еще и три бонусных трека. Два из них – это подлинные цитаты из Мелвилла на языке оригинала (в одном из них звучит декламация от известной британской актрисы и певицы Тойи Уилкокс), поданные в аналогичном ключе. А третий… О, третий – совершенно особое блюдо. Похоже, музыканты хотят сказать: «Не жалейте о сгинувшем Ахаве, а послушайте лучше нашу коронную лунную музыку»! «Мышиный дирижабль» возвращает нас к эстетике «Мы с Луны» и «Лунных народных сказок», обаятельных предыдущих альбомов группы, которые заставили многих (и меня в том числе) полюбить ее. Остается добавить, что в записи «Легенд» участвовала большая группа гостей, инструменталистов и чтецов, а обложку альбома украшает эффектная работа художника Александра Коротича «Золотой век» (1992).

© & (p) 2022 ArtBeat Music


12 tks / 40 mins

(Ольга Шотландия – флейта, блокфлейта альт, мелодика, тин висл, колокольцы, глокеншпиль; Андрей Шашков – бас-гитара, блокфлейта бас, голос (9); Роман Смирнов – гитара, голос (7, 9); Алексей Суляев – барабаны; Приглашенные музыканты: Мария Городецкая – фортепиано (3, 7); Павел Булак – орган Хаммонда, эмуляция (1), джембе (5); Павел Экгольм – вокал (3, 9); tim.kahn (2, 9), SergeQuadrado (8) – звуковые эффекты, шумы; Чтецы: Озма Нагатовна (2), Роман Смирнов (4), Тойя Уиллкокс (10), Инкогнито (11);)


Линк предоставила Ольга Шотландия

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок


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