«Мыс Луны» - «Легенды острова Нантакет»

Хариш Рагхаван родился в 1982 году в штате Иллинойс, в небольшом городке к северу от Чикаго, но его имя выдает явно индийские корни. Уже в возрасте восьми лет он начал заниматься музыкой, играя на различных западных и индийских перкуссионных ...