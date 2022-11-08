(sic)Trio - Jerga

Аргентинское трио с довольно необычным названием родилось из встречи и творческого союза двух музыкантов из Буэнос-Айреса, игравших танго нуэво: бандонеониста Адольфо Трепьяны и пианиста Ноэля Моррони. Правда, творческий союз зародился спустя десять лет после знакомства Адольфо и Ноэля. Каждый из них к тому времени прошел свой немалый путь, а вместе они решили играть музыку, где танго уживалось бы с элементами джаза, рока и авангардными экспериментами. «Попутчиком» для них стал барабанщик Игнасьо (Начо) Кополеччья. Так возник ансамбль (sic)Trio, а Jerga, записанный в одной из студий Буэнос-Айреса, стал его дебютом.
Альбом невелик по объему, но весьма содержателен. Большинство из его семи композиций рождалось в период работы музыкантов на круизном лайнере, в перерывах между выступлениями перед туристами. Уже в стартовом треке Habrá музыканты раскрывают свои карты, демонстрируя и мелодичную тему, и необычное сочетание бандонеона и фортепьяно под деликатное сопровождение ударных. Потом вы еще не раз удивитесь, а, возможно, и восхититесь их взаимодействию в таких треках, как Despedida или Jerga, подарившая свое название альбому в целом. Неожиданную жесткость и почти роковые интонации ждут вас в «скандинавской» композиции Maelström, а в финальной Noosa не обойдется и без толики психоделии.
А лучше всего характеризовать музыку трио можно словами их американского коллеги, также бандонеониста, Чарльза Горчински: «(sic)Trio – современная джазовая группа, соединяющая хорошо известные элементы аргентинского танго со скандинавской инструментальной музыкой. Их звучание свободно и импрессионистично, они сосредоточились на разработке мелодических решений внутри тщательно продуманной ритмической среды. Влияние танго отчетливо видно и в звучании бандонеона, и в мелодических акцентах, но танго растворено в крови этой музыки, а не выставлено на авансцену. Вместо этого они идут по стопам таких кросс-жанровых джазовых проектов, как The Bad Plus, Dawn of Midi, Little North, Торд Густавсен или Girls In Airports.»
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