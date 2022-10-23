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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Кшеттра - Это есть то

Кшеттра - Это есть то

23.10.2022

Кшеттра - Это есть то

Релизы БНиЛ Рекордс, он же «Зависимый лейбл Без Названия и Логотипа», всегда отличались креативностью исполнителей и нестандартностью их творческих решений. Не является исключением и альбом группы «Кшеттра» под названием «Это есть то». «Кшеттра» - российский коллектив из Подмосковья, из города с «поэтическим» названием Железнодорожный, и существует она уже довольно давно. Основали «Кшеттра» в 2007 году басист Борис Гась и ударник Виктор Тихонов, они же до сих пор являются ядром группы, которая то расширяет, то ужимает свой состав от альбома к альбому. Всего их в дискографии «Кшеттра», вместе с представляемым нами «Это есть то», уже шесть (включая мини-альбомы), а записан он был в одной из московских студий в 2020-2021 годах.

Для меня этот альбом – первая встреча с «Кшеттра», а потому приходится верить на слово пресс-релизу, утверждающему, что «Это есть то» знаменует решительный поворот от ранее присущей группе мрачной дарк-джазовой и пост-роковой стилистики к чему-то более светлому и жизнеутверждающему. То, что я услышал в «Это есть то», показалось мне еще одним вариантом прог-рока, вариантом не тривиальным и действительно живым и интересным. Звуковую палитру своего электро-акустического альбома Гась и Тихонов, авторы музыки, сделали максимально разнообразной за счет привлечения большого количества гостей. Тут и валторна (Родин), и небольшая духовая саксофонная секция (Розенблат и Новиков), и скрипка (Ольховский), и удваивание ударных (Бобров), и чтение поэтических текстов (Киселева), и, конечно же, синтезаторы (Самарин) и прочие электронные эффекты. В разных треках авторы добавляют разные краски, и нигде это не показалось не уместным, что само по себе свидетельствует о зрелости и хорошем вкусе музыкантов. Гась и Тихонов сами написали liner notes, кратко охарактеризовав истоки того или иного решения для каждого трека. Разумеется, импонирует очень широкий культурный бэкграунд: парни свободно черпают из самых разнообразных источников – от Джалаледдина Руми до Маркеса, опираются (или стремятся опереться) на положения дзен-буддизма и индийских философских учений, да и стихи самого Гася в стартовой «Красной букве» звучат вполне достойно.

Собственно, слабых треков в этой очень тщательно продуманной и отшлифованной в студии работе я не услышал. Понятно, что-то понравилось больше, что-то меньше, но это уже вопрос вкусов конкретного слушателя. Мне особенно «легли на сердце» «Туманама», «Бутостеп» и, прежде всего, мощный финальный трек «Шивохам». Но особого значения этим предпочтениям придавать не стоит, а вот услышать «Это есть то» я рекомендовал бы людям с самыми разными музыкальными интересами – здесь многие смогут найти нечто близкое именно для них.

2022 БНиЛ Рекордс

7 ткс / 40 мин

(Борис Гась – бас, полу-акустическая гитара (2,3,7), аранжировка саксофонов (3, 7), сэмплы (5); Виктор Тихонов – барабаны и перкуссия, полуакустическая и акустическая гитара (1,4,5), синтезаторы и электронные барабаны (1,3,4,5), металлофон (1,4,6,7), аранжировка саксофонов (2,3,7); Гоша Родин – валторна и эффекты, дилей-шумы (5), полуакустическая гитара (6); Николай Самарин – синтезаторы (1,5), бас (1); Мила Киселева – чтение стихов (1,6); Никита Габдуллин – электрогитара (2,3); Илья Розенблат – тенор-саксофон (2,3,7); Александр Новиков – баритон-саксофон (2,7); Кирилл Ольховский – скрипка (4,7); Никита Бобров – вторая барабанная установка (5); Ольга Ларионова – вокал (7);)

Линк предоставила Татьяна Китаева, БНиЛ Рекордс

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок


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